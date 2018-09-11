"Желаю Дмитрию Сватковскому успехов на новом месте работы", - Глеб Никитин Политика

"Желаю Дмитрию Сватковскому успехов на новом месте работы", - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя увольнение Сватковского с должности и.о. заместителя губернатора Нижегородской области 18 сентября 2018 года в связи с избранием в Госдуму РФ.

"Для того, чтобы оправдать доверие нижегородцев, предстоит немало поработать. Это законотворческая деятельность, взаимодействие с жителями, привлечение инвестиций. Достижение высоких результатов невозможно без командной работы на всех уровнях власти. Дмитрий Сватковский принимал активное участие в обсуждении Стратегии развития Нижегородской области, знает о том, какие задачи стоят перед нами. Надеюсь, что наше сотрудничество станет плодотворным", - подчеркнул глава региона.

Сватковский ранее рассказал, что время работы в Госдуме планирует "отстаивать интересы нижегородцев" и работать над бюджетом.