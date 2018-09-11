Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [15880] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11317] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [10723] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
21 сентября 2017 11:43  [8683] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [8303] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
07 июля 2018 13:10  [6969] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6268] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
06 декабря 2017 20:10  [6054] "Владимир Путин обещал во всём поддерживать и помогать Нижегородской области", - Глеб Никитин
07 мая 2018 13:47  [5986] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [5843] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
Последние новости рубрики Политика
18 сентября 2018 15:49  [449] "Желаю Дмитрию Сватковскому успехов на новом месте работы", - Глеб Никитин
18 сентября 2018 13:21  [812] Президент РФ Владимир Путин встретится с избранным губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 18 сентября
18 сентября 2018 12:56  [791] Нижегородский избирком вручил Дмитрию Сватковскому и Артему Баранову удостоверения депутатов
18 сентября 2018 11:15  [562] Дмитрий Сватковский уволен с должности и.о. замгубернатора Нижегородской области в связи с избранием в Госдуму
18 сентября 2018 10:17  [362] Денис Москвин: "Нижегородская область получила четкий план развития"
17 сентября 2018 15:46  [167] Глеб Никитин поздравил Дмитрия Азарова со вступлением в должность губернатора Самарской области
17 сентября 2018 14:11  [1036] ВККС рекомендовала председателя Нижегородского облсуда Анатолия Бондара на пост председателя Второго кассационного суда Москвы
14 сентября 2018 13:13  [667] Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября
13 сентября 2018 18:49  [2277] Александр Байер покинул пост и.о. заместителя губернатора Нижегородской области
13 сентября 2018 17:00  [188] Госдума приняла в I чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста
Политика

"Желаю Дмитрию Сватковскому успехов на новом месте работы", - Глеб Никитин

18 сентября 2018 15:49  [449] Политика

"Желаю Дмитрию Сватковскому успехов на новом месте работы", - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя увольнение Сватковского с должности и.о. заместителя губернатора Нижегородской области 18 сентября 2018 года в связи с избранием в Госдуму РФ.

"Для того, чтобы оправдать доверие нижегородцев, предстоит немало поработать. Это законотворческая деятельность, взаимодействие с жителями, привлечение инвестиций. Достижение высоких результатов невозможно без командной работы на всех уровнях власти. Дмитрий Сватковский принимал активное участие в обсуждении Стратегии развития Нижегородской области, знает о том, какие задачи стоят перед нами. Надеюсь, что наше сотрудничество станет плодотворным", - подчеркнул глава региона.

Сватковский ранее рассказал, что время работы в Госдуме планирует "отстаивать интересы нижегородцев" и работать над бюджетом.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph