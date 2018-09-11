"Я не питаю иллюзий о возможностях городского бюджета", - Сергей Горин Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Я не питаю иллюзий о возможностях городского бюджета. Будем делать максимум возможного, исходя из тех средств, которые есть", - прокомментировал свое избрание депутатом Гордумы по округу № 17 Сергей Горин после заседания 19 сентября 2018 года, где его представили в новом статусе.

"Я полон сил и желания работать. Здесь очень много интересных людей, болеющих за дело и Нижний Новгород. Мне приятно работать в этой команде", - сказал он.



Горин также сообщил, что он планирует работать в комиссии по соцполитике и по бюджету. "В комиссию по соцполитике входят и культура, и образование, и спорт. Работы очень много. Самое главное, я не питаю иллюзий о возможностях городского бюджета. Будем делать максимум возможного, исходя из тех средств, которые есть", - рассказал он.



Как сообщалось ранее, округ № 17 стал вакантным после сложения полномочий депутатом Олегом Владимировичем Сорокиным.



Напомним, министр культуры Нижегородской области Сергей Горин покинул пост с 17 апреля 2018 года.



СПРАВКА:

Сергей Александрович Горин в 1978 году окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки по специальности "Баян". В 2001 году окончил Нижегородскую правовую академию по специальности "Юриспруденция". С 1971-1972 – преподаватель класса баяна и оркестра Вачской детской музыкальной школы, в 1972-1974 – служба в рядах Советской армии, 1974-1978 – преподаватель класса баяна и аккордеона музыкальной школы №10, 1978-1979 – инструктор по театрально-зрелищным учреждениям Горьковского областного комитета профсоюза работников культуры, 1979-1998 – директор музыкальной школы №9, 1998-2011 – директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, 2011 -2013 – директор департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода, с октября 2013 года по апрель 2018 года - министр культуры Нижегородской области.