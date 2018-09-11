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Общество

"Арендатор ООО "Сормовский парк" продолжает работать", - Владимир Панов

19 сентября 2018 15:44  [71] Общество
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Арендатор ООО "Сормовский парк" продолжает работать", - прокомментировал глава города Владимир Панов ситуацию, при которой по решению суда арендатору было отказано в заключении нового договора аренды. Прежний документ действовал до 13 сентября 2018 года.

"Основное разногласие с арендатором парка в том, что парк развивался в отрыве от города. Те решения, которые принимал арендатор, это были решения арендатора, несмотря на то, что в договоре были прописаны условия обязательного согласования планировочных решений и тех объектов, которые должны быть. У нас появился АНО "Институт развития городской среды области". Никогда ранее не было такого проекта благоустройства на все районы города, как сейчас. Задача, чтобы уровень благоустройства поднимался. Сормовский парк в данном случае - не исключение. Должен быть единый подход", - отметил он.

Панов также добавил, что сейчас администрация выстраивает новый баланс отношений с арендатором, который пока продолжает свою деятельность.

"Когда прекращается договор аренды, но ни одна из сторон его не расторгла, то договор считается заключенным на неопределенный срок с возможностью со стороны муниципалитета расторгнуть его, уведомив арендатора за три месяца", - резюмировал он.

Какими именно будут новые условия, он пообещал ответить позже, пока решение не принято.

Напомним, что ранее арбитражный суд области поддержал нижегородскую администрацию по делу об отказе в заключении нового договора аренды с ООО "Сормовский парк".

Отметим, что в парке расположены зоопарк "Мадагаскар", аттракционы, аквапарк, а также беседки для пикника. Добавим также, что ранее в СМИ сообщалось о том, что ООО "Сормовский парк" аффилировано с бизнес-партнерами предпринимателя Михаила Жижина.

Кроме того, на прошлой неделе Михаил Жижин подтвердил информацию о возможной передаче ему в аренду другого нижегородского зоопарка - "Мишутка" в парке "Швейцария". Он сообщил, что ведутся переговоры.

СПРАВКА:
ООО "Сормовский парк" было зарегистрировано в 2008 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор Владимир Александрович Планкин. Учредители – Максим Игоревич Шапошников и Олег Леонидович Терехин.

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