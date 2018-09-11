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Бизнес

"Для обеспечения развития цифровизации на федеральном уровне предусмотрено 56 законопроектов", - Евгений Лебедев

20 сентября 2018 16:03  [54] Бизнес
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Для законодательного обеспечения федеральной государственной программы по развитию цифровой экономики предусмотрен пакет из 56 законопроектов", - сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев после завершения панельной дискуссии "Стратегии развития региона в контексте цифровой трансформации России" в рамках Международного Digital Summit.

"Очевидно, что уровень социально-экономического развития сегодня напрямую связан с развитием информационных технологий. Эксперты утверждают, что за счет цифровизации ВВП России способен вырасти минимум на 4 трлн рублей", - отметил он.

"К развитию цифровой экономики должны подключиться все, потому что "цифра" – это качественно новые медицина и образование, комфортные условия для жизни и бизнеса, удобные цифровые сервисы и госуслуги", - сказал Лебедев.

Спикер регионального парламента также подчеркнул, что для реализации данной программы требуется большая законодательная работа. "Для воплощения всех этих планов в жизнь необходимо провести колоссальную работу. В частности, нужно принять блок законов, касающихся идентификации личности, защиты этих данных, законодательно обеспечить процесс перевода документов в цифровую форму, признать электронную форму сделки, прописать законодательно ведение электронного судопроизводства и нотариата. Необходим блок законов, который регулировал бы развитие прорывных технологий - робототехники, технологий искусственного интеллекта. В разделе о законодательном обеспечении федеральной государственной программы по развитию цифровой экономики предусмотрен пакет из 56 законопроектов. Именно цифровая трансформация экономики поможет обеспечить необходимые темпы экономического роста", - подчеркнул Евгений Лебедев.

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