Антон Шаклунов: "Мы планируем включить представителей частных медорганизаций в комиссию по распределению квот по ОМС" Общество

Антон Шаклунов Фото: с сайта правительства Нижегородской области

Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о резонансной ситуации с замминистра здравоохранения, распределении квот по ОМС и о взаимодействии власти и бизнеса в медицине

- Начну с темы, которая получила общественный резонанс. Это тема инцидента в вашем ведомстве, в министерстве здравоохранения, с чиновницей, некорректное поведение которой привело к тому, что губернатор назначил служебную проверку. Она завершилась или ещё проводится?



- Проверок идёт две. Одна проверка идёт в самом министерстве здравоохранения по факту случившегося. Вторая проверка идёт непосредственно в правительстве в отношении конкретного лица, который был участником этих событий. Обе проверки продолжаются, но в ближайшие два-три дня будут завершены. Моя личная оценка - что нужно принять людей и выслушать. И только если бы была угроза, принимать меры.



- Тем не менее, не дожидаясь финала, чиновник приняла решение покинуть пост. Может, это и правильно. Но есть некая спорная ситуация в вопросе распределения квот по ОМС. Там, где есть бизнес и государство, всегда возникает некий конфликт — одни защищают деньги налогоплательщиков, вторые пытаются заработать. Как выглядит данная ситуация на сегодняшний день? Эти квоты распределены? Готов ли документ по этому поводу или его ещё нет?



- Этот вопрос многолетний. У нас сейчас 83 медицинские организации участвуют в территориальной программе государственных гарантий частной формы собственности. Если посмотреть на другие субъекты Российской Федерации, то мы занимаем по количеству таких частных медицинских организаций лидирующие позиции - у нас их очень много и в процентном, и в финансовом соотношении.



- Чем они недовольны-то, получается? Им не хватает? Им всё больше и больше хочется?



- У нас на частников в 2018 году направлено более миллиарда рублей. Это очень хорошая цифра. По количеству денег, которые распределяем на частников, мы держим второе место по ПФО - у нас уходит 6,6%, это очень и очень неплохо.



- Я вообще не очень понимаю, как это распределяется. Если взять стоматологические клиники - как их правильно посчитать? У одних 10 кресел, у других — два. У кого-то классные специалисты, у кого-то – удачная ценовая политика. Это очень сложный калькулятор. И нужно не забыть государственные организации. Как вы это собираетесь делать в этом году? Готов ли по этому поводу документ, регламент? Или только собираетесь это обсуждать?



- Мы уже несколько месяцев работаем над этим вопросом. Ещё до того, как эта вся конфликтная ситуация произошла, когда в очередной раз частные медицинские организации перевыполнили объёмы, которые были им даны на год. Многие лечебные учреждения частной формы собственности запросили дополнительных объёмов. Мы взяли паузу для того, чтобы провести проверку, почему идёт перевыполнение, в рамках рабочей группы, которая существует при нашей комиссии. Я хочу отметить, что комиссия не минздрава, это не министерство распределяет и даже не фонд обязательного медицинского страхования. Есть комиссия, куда входит 12 человек — это люди из минздрава, из фонда, из профсоюзов медицинских работников, там и страховые компании, и медицинские объединения. И комиссия голосует. Здесь вопрос не в том, что кто-то против того, чтобы частная медицина получала меньше или больше денег. Такого нет. Это консолидированная позиция медицинского сообщества.



Единственное, хочу сказать, что, действительно, в этой комиссии представителей частной медицины не было. Но мы планируем это сделать. И это будет прорыв не только для нашего региона, но и для всех остальных регионов. Потому что в других регионах такое тоже очень редко встречается, чтобы частники входили в комиссию по распределению объёмов.



- Это публично будет? Это будет открыто?



- Здесь нет ничего тайного и секретного. Но это очень скрупулёзная, детальная, сложная работа. Она больше математическая. В рамках нашей комиссии мы имеем право создавать группы для того, чтобы определить, почему превышается объём, как распределить этот объём. Такая группа была создана, но частные медицинские организации отказались, чтобы их проверили и посмотрели, почему они превысили объёмы, какое количество у них стоматологических установок, какое количество площадей. Потому что мы знаем из разных источников, что у одной фирмы большие площади, много стоматологических установок, у другой меньше гораздо, но при этом через них проходит гораздо больше пациентов.



Наша идея состоит в том, что мы бы хотели не просто взаимодействовать со всеми организациями по отдельности. Мы бы хотели, чтобы частные медицинские организации объединились в ассоциацию. Такая ассоциация на территории Нижегородской области существует. Она сейчас переформатируется. Поэтому внутри этого медицинского сообщества частных медиков будет создана своя подкомиссия, которая будет нам давать рекомендации по распределению этих объёмов. Я считаю, что это очень прозрачная история.



- Понятно - "соберитесь, договоритесь, а мы готовы это мнение принять". Т.е. публично всё это будет обсуждаться в рамках тренда, который власть жёстко задала, что есть какие-то решения, которые принимаются не в кабинетах, не под ковром. С этой темой разобрались. Программа короткая, вопросов у нас много. Какая ситуация у нас с эпидемией гриппа? Превысим порог?



- Я, честно говоря, не помню ни одного года, чтобы порог не был превышен хотя бы не везде по области, а в определённых территориях. Это абсолютно нормальная ситуация не только для Нижегородской области. Эпидемия приходит, определённое количество населения заболевает. К сожалению, бывают негативные исходы. И для того, чтобы эти негативные исходы преодолеть, необходимо проводить вакцинацию. Это главное наше оружие против гриппа.



- Часто люди считают, что это не главное у них в жизни. Это заблуждение, это неправильно?



- Вообще, здоровье — это самое главное. Того, что человек не заболеет гриппом, прививка не гарантирует, но то, что он не умрёт от него — это практически 100% гарантия.



- А сколько процентов жителей Нижегородской области на сегодняшний день успели привить в этом сезоне?



- Уже привито 43% населения. Более 1,3 млн человек. Это хороший показатель на уровне России. Мы планируем до конца этого месяца привить 45% населения.



- Какие штаммы гуляют в мире? Какие нам ждать в Нижнем Новгороде? Как мы к этому готовы?



- Есть определённый чёткий алгоритм, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Обычно одно полушарие болеет одним видом гриппа, а на следующий год он переходит в другое полушарие. Происходит такая постоянная миграция. Поэтому штаммы рекомендуются ВОЗ. В этом году у нас два вида гриппа — это грипп А и грипп B. Причём грипп А — это два штамма N3H2 и N1H1. Один это гонконгский, один — это высокопатогенный грипп, который наносит самый большой ущерб. В разные времена бывают подтипы этого гриппа: гонконгаский, свиной, птичий и т.д. Наша вакцина, которую мы сейчас применяем, содержит все эти три штамма.



- Ещё одна тема — это доступность медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, для жителей Нижегородской области. Ведь цель в том, чтобы 100% жителей региона могли её получить, но пока это не так. По моей информации — ориентировочно около 75%. Какая работа ведётся над тем, чтобы этот процент постоянно увеличивался?



- Общемировой тренд — это централизация сложной высокотехнологичной помощи в центрах. Потому что именно туда мы можем свести оборудование и, что самое главное, специалистов. Мы не можем специалистов распределить по всей территории области, потому что через врача должно проходить определённое количество человек, чтобы он был профессионалом. Этот вопрос у нас практически закрыт или близок к тому, чтобы его закрыть.

Второй момент — это доступность медицинской помощи. Это врачи первичного звена, фельдшеры, медицинские сёстры, которые непосредственно работают в простых, небольших деревнях и посёлках. С этой точки зрения у нас есть определённые пробелы. Мы эти пробелы решаем, мы о них знаем. В этом году будет построено пять фельдшерско-акушерских пункта. Мы их запустим до конца года.



Помимо этого, будет закуплено шесть передвижных ФАПов, которые обслуживают населённые пункты от 100 до 300 человек. Более 220 населённых пунктов охвачено посещением этих передвижных ФАПов.



- Это "поезда здоровья", правильно я понимаю?



- Нет, это отдельные фельдшерско-акушерские пункты, которые на постоянной основе, по графику объезжают такие небольшие деревни. Будет охвачено таким образом более пяти тысяч человек. Помимо этого, уже закуплены два флюорографа и один маммограф, у нас вообще не было передвижных маммографов, в этом году он появился. И в следующем году появятся дополнительные ещё.



- Ещё важно рассказать жителям Нижегородской области, что важно ещё и самому проявлять инициативу и идти на профилактику.



- Здоровый образ жизни — самая главная превентивная мера для того, чтобы не болеть.



- Всё равно проверять нужно. Я к тому, чтобы люди не ждали, когда к ним власть бросит все последние ресурсы привезёт "поезд здоровья" или передвижной ФАП.



- "Поезд здоровья" — это тоже важно. Есть ряд людей, которым не хочется ездить к врачам по разным причинам. Бывает негативный опыт хождения в поликлинику, бывает просто не до себя — есть хозяйство, дети, внуки, с ними надо сидеть, когда пойти? Поэтому "поезда здоровья". Хочу вам напомнить, что это уникальный проект на территории Российской Федерации, который позволил нам обследовать за три месяца 28 тысяч человек. Благодаря этому впервые выявлено семь тысяч новых заболеваний, около 300 человек с новообразованиями, с онкологией, которых просто спасли.



- Нижний Новгород буквально недавно стал ещё одним регионом в России, который провёл операцию по пересадке сердца. Как к этому пришли? Какие были брошены силы? Как сейчас обстоят дела с этим направлением и с пациентом, который был первым?



- Мы стали девятым регионом в Российской Федерации, который занимается теперь пересадкой сердца, у которых есть такой опыт.



- Это в кардиоцентре делали?



- Да, это в нашей кардиохирургической больнице произошло. Пациент, 64 года, у которого не было шансов. Ему оставалось несколько месяцев жизни, но, благодаря тому, что была проделана огромная работа, шансы появились. Это была работа и по оснащению, и по обучению врачей. Это была работа и законодательная, так как донорские органы - это болезненная очень тема. Правильно всё сделать, чтобы ни в коем случае не было никаких ошибок со стороны медиков, со стороны правоохранительных органов.

- Не так давно и Вы вставали к станку. Вы же действующий врач? Нейрохирург, если ничего не путаю? Участвовали в операции. Вам это зачем? Вы же чиновник. Чтобы не потерять навык? Или это по-прежнему зов сердца?



- Моя профессия, в первую очередь, это - помогать людям. То, что я умею — умею оперировать. Я считаю, что с этим нельзя расставаться, это на всю жизнь. Если ты начал этим заниматься, это нельзя прекратить. Всё равно читаешь профессиональную литературу, продолжаешь об этом думать. Многие вещи, которые мы делаем сейчас, это в том числе консолидированный опыт всей страны. Что-то, я надеюсь, мне удалось привнести.



- Есть ли ещё в России министр здравоохранения, который также практикует и делает операции?



- Да, такие есть.