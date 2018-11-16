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Экономика

"Регион ставит амбициозную задачу по обсечению собственных налоговых доходов", - Александр Шаронов

29 ноября 2018 15:14  [56] Экономика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижегородская область ставит амбициозную задачу по обсечению собственных налоговых доходов", - сказал председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов, комментируя принятие в I чтении проекта закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

"Региону предстоит обеспечить примерно 10%-ный рост собственных налоговых доходов области по сравнению с 2018 годом, точнее - увеличить на 10,1% по областному бюджету и на 9,9% - по консолидированному. Это достаточно серьёзная, амбициозная задача. Мы внесли серьёзные коррективы в областной закон о межбюджетных отношениях", - пояснил он.

"Традиционно бюджет на следующий финансовый год составлялся на основе бюджета года нынешнего с определённой индексацией по разным направлениям. И даже эти потребности финансировали по возможностям, время от времени их урезая. Новый принцип предполагает формирование модельного бюджета. Его считают по-другому. За основу берут фактическое положение дел в каждом муниципалитете - состояние инфраструктуры, социальных объектов. Исходя из этого, рассчитывают потребности", - добавил Александр Шаронов.

"Всё это не означает, что денег сразу стало намного больше и все потребности районов удовлетворят. Но совокупная финансовая помощь области территориям через субвенции, дотации увеличилась в полтора раза: если в 2018 году она была около 8,2 млрд рублей, то в 2019 году превысит 12 млрд рублей", - отметил председатель комитета ОЗС по бюджету и налогам.

"Мы понимаем, что финансирование муниципалитетов нужно увеличивать, и по мере возможности продвигаемся к их реальным потребностям", - подытожил Александр Шаронов.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 29 ноября приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Бюджет 2019 и 2020 годов сформирован бездефицитным, а на 2021 год запланирован профицит в размере 1,5 млрд рублей.

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