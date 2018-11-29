"Создание научного образовательного центра для региона просто необходимо", - Сергей Дмитриев Общество

Сергей Дмитриев Фото: НГТУ

"Создание научного образовательного центра для региона просто необходимо", - заявил ректор НГТУ Сергей Дмитриев, комментируя перспективу создания в регионе одного из научно-образовательных центров в рамках нацпроекта "Наука" и создание управляющей компании НОЦ.

По его словам, научным и образовательным учреждениям региона необходим новый импульс. "Создание научного образовательного центра для региона просто необходимо. Это важный фактор для развития области, где находятся ведущие промышленные предприятия, научные учреждения, вузы. Поэтому мы работали вместе с правительством по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина", — сказал он.

Сергей Дмитриев рассказал, что программу разрабатывали и корректировали несколько ведущих университетов области. "Принимало непосредственное участие в обсуждениях и госкорпорация "Росатом". Мы считаем, на нескольких совещаниях об этом говорили, что основным вектором развития должна стать атомная отрасль", - отметил ректор НГТУ.



"НОЦ — это дальнейшее развитие, образовательная и научная деятельность. Выход на мировые уровни. Хотя мы и так по многим направлениям находимся на мировом уровне. Но здесь не только НГТУ, но и другим учреждениям необходим новый импульс", - заключил Дмитриев.