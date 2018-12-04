Наталья Бочарова: "Есть мечта организовать в Нижнем Новгороде настоящий марафон на классическую дистанцию в 42 км" Спорт

Наталия Бочарова Фото: соцсеть

Основатель event-агентства "Рейтинг" в программе "Герои Волги" обсудила с Русланом Станчевым потенциал новой нижегородской арены, а также развитие массового спорта и гастротуризма в регионе

- В этом году вы провели несколько заметных мероприятий в Нижегородской области. Одним из ключевых в этом списке я бы назвал ставший уже ежегодным забег "Беги, герой". Сколько участников было на этот раз, все ли остались довольны?

- Должна сказать, что количество бегунов у нас увеличивается с каждым годом примерно в два раза, и это не может не радовать. В этом году на участие в мероприятии зарегистрировались 3,3 тысячи человек. Если вспомнить, что четыре года назад мы начинали с пятисот участников, то рост действительно заметный. Соответственно, уже совсем скоро мы готовимся отметить первый юбилей нашего проекта и провести пятый забег.

- Насколько я понимаю, участники забега платят членские взносы, покупают экипировку, всячески настраиваются и готовятся. Какая у них мотивация — преодоление себя, сопротивление чему-то или это нечто другое? Я вот не бегаю, и мне интересно понять, что движет людьми.

- На самом деле, так опасно зарекаться — вдруг в следующем году побежите с нами. Все участники нашего забега когда-то тоже ни о чем подобном даже не задумывались: из всех подобных проектов, в нашем самый большой процент тех, для кого это был первый опыт. Люди лежали себе на диване - и вдруг решили заняться бегом. Видимо, назрело.

- И им потом хочется участвовать снова и снова?

- Именно так. У нас уже появилось немало красивых историй: в 2015 году люди начинали участвовать в забегах по 5-10 км, а потом решались на полумарафоны, марафоны, триатлоны и ультрамарафоны. Понятно, что таких единицы, но, однажды попробовав, напитавшись адреналином и проникшись атмосферой, многие хотят повторить это ощущение. Бег реально затягивает и "прокачивает" человека, и он уже никогда не становится прежним.

- Мне однажды довелось быть свидетелем марафона в Венеции, когда весь город в буквальном смысле встал и наблюдал за происходящим. Я бы очень хотел, чтобы однажды нечто подобное случилось и в Нижнем Новгороде — чтобы участников было не три, а 33 тысячи, и чтобы это носило федеральный размах. Вы, пусть маленькими шагами, но уверенно двигаетесь в этом направлении. Понятно, что вам это интересно, и все же хочу спросить — зачем вам это, и почему вы решили привлекать внимание общественности именно к этому виду спорта?

- Я бы не назвала это спортом — во всяком случае, для основной массы участников наших забегов происходящее не является спортом в полной мере. Мне кажется более уместным термин "социальный бег". Это своего рода тусовка, одновременно приятный и полезный способ провести время.

- Но все-таки вашей задачей, в первую очередь, является — пусть это словосочетание не всем нравится — пропаганда здорового образа жизни?

- Почему же не нравится. Это действительно так.

- Так вот — все это, конечно, вписывается в некий тренд развития государства, в борьбу за увеличение продолжительности жизни и так далее. Понятно, что мы можете привлечь к этому молодежь, даже людей зрелого возраста. А как быть, скажем, с пенсионерами? Они тоже бегают?

- Еще как. Причем, по моим наблюдениям, у нас есть постоянное "ядро" участников, которым глубоко за 60. Например, Клара Богатова — наша постоянная участница из Москвы, которая во время каждого забега преодолевает дистанцию в 10 км. Если не ошибаюсь, ей сейчас чуть меньше 80 лет. Она, к слову, попала во все новости — смотришь на нее, и думаешь: "Елки-палки, я тоже так хочу в ее годы!". Таких бегунов у нас очень много, и они вовсе не пенсионеры в общепринятом смысле, а очень клевые на самом деле.

- Они гораздо активнее, чем молодежь, я правильно понимаю? Более социализированные и открытые?

- Я не скажу за всю молодежь, и не скажу, что люди старшего поколения более или менее социализированные. Они просто так же заряжены, как и все остальные. Я считаю, что проект "Беги, герой" прекрасен именно тем, что стирает различия между людьми. На одной дистанции могут бежать рядом парень в инвалидной коляске, девчонка какая-нибудь модная, в гламурных кроссовках, рядом старичок в компании парней-работяг. В этот момент все становятся совершенно одинаковыми.

- Как говорится: "Все побежали — и я побежал". Вообще, мне кажется, что в этом году тема спорта в России стала на несколько уровней выше. Это связано, конечно, с чемпионатом по футболу, благодаря которому у нас в городе появилась новая интересная локация. Как нам научиться системно использовать стадион "Нижний Новгород" и зарабатывать на нем?

- Если говорить про деятельность нашего агентства, в этом году мы уже провели на стадионе спортивный фестиваль "Прокачай себя". Действительно, очень круто, что у города появилась такая локация с потрясающими видами — это ведь тоже немаловажно, когда в память о забеге или каком-то другом мероприятии у вас остаются в том числе красивые фото в соцсетях. Появилась отличная Волжская набережная с качественным покрытием, которое прекрасно подходит для проведения спортивных событий. Вообще этот микрорайон сейчас становится центром движения parkrun в Нижнем Новгороде - каждые выходные там собираются от 30 до 50 человек, которые устраивают пробежки вокруг Мещерского озера.

- Это все, конечно, хорошо, но масштаб не тот. Хочется, чтобы, во-первых, мероприятия были по-настоящему массовыми, а, во-вторых, позволяли использовать инфраструктуру, которая досталась Нижнему в наследие после ЧМ. Чтобы, помимо спортивной составляющей, работали фудтраки и магазины народных промыслов. В общем, хочется как-то монетизировать эту историю и сделать ее привлекательной для туристов из других городов.

- Безусловно, мы будем использовать стадион, если администрация города согласует его в качестве площадки для наших мероприятий.

- Я так понимаю, что у вас уже есть идеи, связанные с использованием арены?

- Конечно. Во-первых, очень хорошо в этом году прошел фестиваль "Прокачай себя", и мы бы хотели повторить этот опыт. Участников по сравнению с "Беги, герой" было не очень много, поскольку мероприятие проходило в межсезонье, но посмотреть на это собралось порядка семи тысяч человек. Людям было интересно, и это очень круто.

- Будем ждать от вас больше таких удачных проектов. Кстати, хочу вспомнить еще об одном событии, которое, правда, проходит не в Нижнем Новгороде — я имею в виду ваш гастрономический фестиваль "Арзамасский гусь". Гастротуризм сейчас активно набирает обороты в России, и мне интересно — есть ли в Нижегородской области такие блюда, которые привлекают внимание гостей нашего региона?

- Задача нашего фестиваля как раз и состоит в том, чтобы найти такие блюда. Одна отсылка есть уже в самом названии — Арзамас славится блюдами из гуся. Отвечая на вопрос о том, интересно ли это событие туристам из других регионов, могу уверенно сказать, что да. Фестиваль 2018 года был в этом плане очень показательным и, как мне кажется, на сегодняшний день самым лучшим.

- Из каких регионов к нам приезжают?

- Прежде всего, хочу сказать, что, когда мы начали проводить этот фестиваль семь лет назад, это был сугубо арзамасский праздник. Сейчас местных становится меньше, но при этом приезжают гости из Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, из Чувашии и всех близлежащих регионов — едут на машинах и на автобусах в составе экскурсионных групп. Понятно, что пока бренд не особо раскручен, но все шансы стать таковым у "Арзамасского гуся" есть.

- Какие есть активности на фестивале? Помимо поедания гуся, разумеется.

- На самом деле фишка, конечно, не в гусе, а в том, что на фестиваль съезжаются региональные повара — не звезды из телевизора, а как раз те парни, которые хотят не засветиться, а вкусно накормить. В этом году у нас были такие повара из Нижнего, Владимира, Тулы, Уфы, Чебоксар и ряда других городов. Причем кормят они продуктами, которые есть на каждой кухне — теми блюдами, которые мы могли бы готовить сами, но даже не знали об их существовании.

- То есть, это еще и своего рода кулинарные курсы?

- Именно так. Для пытливых умов этот фестиваль — отличнейшее место, чтобы открыть что-то новое, узнать, как из банальных пшена и моркови приготовить нечто фееричное. В этом году мы, кстати, впервые решились на эксперимент и организовали pop-up ужин, когда повара готовили все прямо при гостях.

- Фестиваль больше рассчитан на мужскую или на женскую аудиторию?

- Я бы так не сказала. Мужчин много и среди участников, и среди гостей. Я бы даже сказала, что их, пожалуй, больше, чем женщин.

- В принципе, это, наверное, соответствует общемировой практике — поварами вроде как работают преимущественно мужчины. В качестве последнего вопроса я бы попросил вас обобщить планы на наступающий 2019 год.

- Планов много. Не знаю, какую часть из них действительно удастся реализовать. Безусловно, мы никуда не денемся от "Беги, герой" - за пять лет этот забег уже превратился в одно из самых ожидаемых спортивных событий в регионе и одну из его "визитных карточек". Конечно же, останется "Арзамасский гусь", и еще одно не столь известное, но все же очень интересное мероприятие — праздник фольклора и ремесел "Голос традиций". К слову, не так давно участников этого мероприятия награждали в Нижегородском кремле — губернатор Глеб Никитин вручил им благодарственные письма, что было очень приятно. В 2018 году праздник собрал около трех тысяч человек — учитывая, что все это проходило в маленьком селе Хирино в Шатковском районе, где живут всего сто семей, это впечатляет.

Наконец, у меня есть мечта организовать настоящий марафон — в Нижнем Новгороде забеги такого уровня не проводились с 2009 года, и его ждут. Каждый раз во время "Беги, герой" ко мне подходят и просят. Оказывается, желающих пробежать классическую дистанцию в 42 км, у нас очень и очень много.