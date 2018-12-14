Павел Корчагин: "Кризис в 2019 году будет какой-то новый, повторения ситуации 2008 года не будет" Бизнес

Управляющий компанией "Финам" в Нижнем Новгороде Павел Корчагин в проекте "Герои Волги" подвел итоги уходящего финансового года и дал свой экспертный прогноз на 2019 год

- Павел, давайте сначала поговорим о ситуации с рублем, которая тревожила нас в этом году. Bloomberg вообще оценил рубль как самую рискованную валюту в мире. Вы согласны с этим?

- В какой-то степени, да. Рубль стал самой рисковой валютой, потому что цена на нефть достаточно драматично снизилась за короткий промежуток времени. И продолжает снижаться. Я думаю, что нет ничего страшного, потому что эти цены на нефть хорошие: чем дороже нефть, тем больше у нас конкурентов на нефтяном рынке. Более дорогая добыча уменьшает нашу долю.

- Печалит то, что цены на бензин растут в любой ситуации.

- Это связано с тем, что все-таки нефтяные компании несут расходы по модернизации производств. Бензин высокого класса стоит денег, и они должны зарабатывать.

- Перед Новым годом СМИ пестрят разным призывами покупать финансовые продукты. Им обещают разные процентные ставки. Как не оказаться в плену у мошенников? Верить ли акциям?

- Как правило, мошенники не рекламируют свои услуги по телевизору. Рекламу недобропорядочных финансовых посредников и компаний можно увидеть в Интернете. Как правило, признаками финансовых пирамид и прочих явлений, нежелательных для кошелька, являются обещания высокой доходности (более 60%), отсутствия рисков, лицензии. Как правило, финансовые потери несут потребители, отдающие деньги иностранным компаниям. Без рекомендации финансовых советников, которые сейчас вводятся в России, инвестировать в такие фирмы нельзя. И да, финансовые советники, через полгода после вступления в силу закона, будут нести ответственность за свои рекомендации. У людей будет меньше рисков.

- Как на сегодняшний день вы оцениваете 2018 год? Каковы итоги в части экономики и роста доходов?

- Этот год был достаточно сложным. Был прогноз, что кризиса не будет, и его действительно не было. Но финансовые рынки обрели волатильность. Вполне возможно, что они готовятся к кризису. Вполне возможно, что в 2019 и 2020 годах будут какие-то волнения. Что касается роста доходов, то это происходит из-за того, что растет минимальная оплата труда.

- Банки стали повышать ставки по вкладам. Долго ли продлится эта история?

- Все зависит от уровня инфляции и внешних условий, которые будут на рынке. Рост ставок обусловлен тем, что Центробанк поднял ставку, есть дефицит рублей. Если верить прогнозам, Центробанк сможет вернуться к смягчению денежной политики в конце 2019 года. Вполне возможно, что до этого времени депозиты снижаться не будут. Но рост доходности депозитов не такой значительный.

- Перед людьми всегда стоит выбор: пусть будет меньше, но железно, или рисковать? Этот стереотип еще присутствует? Или финансовая грамотность растет?

- Да, она, безусловно, растет. Хорошим движением в сторону увеличения доходов может быть некоторое переосмысление своих инвестиций в ценные бумаги. Я уже три года пополняю индивидуальный инвестиционный счет, мне это принесло уже неплохой процент.

- Что делать с алчностью? И желанием заработать все и сразу, которое есть у многих?

- На этом играет финансовая пирамида. К сожалению, доходы у населения небольшие, и многие инвестируют в схемы, потому что на небольшие деньги выход один – рискнуть. Риск должен быть осмысленным. Сумму, которой вы рискуете, не нужно бояться потерять.

- Давайте поговорим про 2019 год. Ожидания у рынка негативные или плывем по погоде?

- Негативное ожидание присутствует, но это все равно не мешает получать пока что доход от инвестиций. Кризис будет какой-то новый, повторения ситуации 2008 года не будет, потому что экономика находится уже в другой ситуации. Кризис будет – это нормально, это часть экономики. Конечно, он вызовет падения на рынках, но это время возможностей, которое нужно использовать.

- В следующем году нас ждет повышение НДС до 20%. Все рассказали о том, что цены вырастут. К какому прогнозу склоняется экспертное сообщество? Насколько вырастут цены?

- Склоняются к четырем-пяти процентам. Важно помнить, что у всех своя инфляция. У пенсионеров она может быть гораздо выше, цены на продукты могут вырастить больше, чем на пять процентов. Планы и защиту нужно выстраивать персонально.

- Базовые советы для тех, кто хочет заниматься инвестициями. На что нужно обратить внимание?

- Не нужно паниковать, если все происходит не так, как вы рассчитывали. Инвестициям нужно дать расти – это важно. Также важно помнить: если вы инвестируете в рисковые финансовые активы (ценные бумаги или акции), то должны понимать, что тренд в этих активах - растущий - за счёт того, что увеличивается денежная масса. Компании работают, это так или иначе выведет вас в плюс, причем в достаточно хороший. Главное - не брать заемные средства, выбрать правильный вектор и поставить цель.