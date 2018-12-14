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Политика

"Назначение Андрея Гнеушева - во всех отношениях сбалансированный выбор", - Надир Хафизов

14 декабря 2018 16:00  [80] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Назначение Андрея Гнеушева - во всех отношениях сбалансированный выбор", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Надир Хафизов, комментируя назначение министра соцполитики Андрея Гнеушева исполняющим обязанности заместителя губернатора Нижегородской области.

По словам депутата, это "обоснованное, ожидаемое решение".

"Андрей Гнеушев – пример молодого, очень вдумчивого руководителя. Его назначение - во всех отношениях сбалансированный выбор, и Андрей Николаевич подтвердит это своей работой. Мы и раньше очень конструктивно и результативно решали с ним социальные вопросы, с погружением в суть и глубину проблемы", - отметил Хафизов.

"Я наблюдаю Андрея Гнеушева в процессе принятия решений, вижу, что он достаточно жесткий человек, когда нужно. В нашей сфере пора уже принимать и непопулярные, как кому-то покажется, решения. Кроме того, это назначение - позитивный сигнал активным нижегородцам, которые хотят себя реализовать в сфере государственного управления", - подчеркнул депутат.

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