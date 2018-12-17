Сания Сорокина: "В Нижегородской области стоматологи находятся в очень конкурентной среде" Общество

Сания Сорокина

Главный врач Нижегородской областной стоматологической поликлиники в программе "Герои Волги" рассказала Руслану Станчеву о том, что является залогом успеха в профессии и как готовят кадры в регионе, а также развенчала миф о преимуществе частных клиник перед государственными

- Не так давно медучреждению, которое вы возглавляете, исполнилось 95 лет. Мне кажется, что до сих пор в сознании людей Областная стоматологическая поликлиника ассоциируется с больницей советского образца, где на площади 200 квадратных метров работают десять врачей. Как обстоят дела на самом деле?

- На самом деле, кроме центрального отделения, поликлиника имеет три специализированных медучреждения и 12 филиалов — они есть в каждом районе Нижнего Новгорода, а также в Кстове. В нашем штате 1340 человек медперсонала и 500 врачей: на сегодняшний день это самая большая областная стоматология в России.

- Понятно, что с точки зрения научно-технического прогресса за последние 15 лет в вашей профессии изменилось практически все. В детстве нам снились кошмары про зубных врачей с бормашинами, а лечить зубы казалось самым большим наказанием. Сейчас в стоматологиях применяются щадящие методы, все чисто и аккуратно, и поход ко врачу перестал быть чем-то ужасным. Ваше учреждение соответствует новым стандартам?

- Оно не просто соответствует — у нас есть такое оборудование, которого нет даже в частных клиниках. Наши учреждения оснащены цифровыми лабораториями, у нас есть 3D-томографы, применяются самые качественные из доступных на сегодняшний день материалов — например, оксид циркония, который используется для изготовления коронок и индивидуальных абатментов под импланты. В следующем году, я думаю, мы перейдем на использование хирургических шаблонов для имплантации, которые позволяют обеспечить максимально точную присадку будущей копии зуба.

- То есть, получается, что флагманами по внедрению новых технологий являются именно государственные больницы?

- В нашем случае это так: в свое время первые в Нижнем Новгороде визиографы появились именно в городской больницы, еще в 1997 году. Передовой подход касается и специалистов — мы работаем с самыми лучшими кадрами.

- Тем не менее, в обществе почему-то бытует мнение, что частные клиники на порядок лучше государственных: берут дороже — значит, и лечат качественнее. Что это — стереотип, который еще не до конца развеян?

- Мне кажется, что он все-таки постепенно развеивается: я сама бы не работала в госучреждении, если бы мне пришлось иметь дело со старыми подходами и отсталыми технологиями. Проблемы были с доступностью медицинских услуг, но, я считаю, что они тоже уже решены. Записать на прием можно разными способами — через контакт-центр, через интернет, через региональную информационную медицинскую систему. Про материально-техническую базу я уже сказала — она очень хорошая, если не лучшая.

- Врачи у вас зарабатывают справедливо? Вы в рынке по этому показателю?

- Безусловно, тем более что в регионе, где есть стоматологический факультет, всегда профицит врачебных кадров. В стоматологии нет смежных областей, куда могли бы уйти специалисты, и на каждые две с половиной тысячи выбывших кадров мы ежегодно получаем семь с половиной тысяч новых. Следовательно, мы находимся в очень конкурентной среде.

- То есть, специалистов больше, чем рабочих мест?

- Я бы даже сказала, что их больше, чем пациентов. В этом смысле ситуация у нас такая же, как в Израиле.

- Стоматологическому факультету нижегородской медакадемии (сейчас именуется ПИМУ — ред.) уже исполнилось 30 лет: я считаю, что это достаточный срок, чтобы подвести некоторые итоги. Как вы оцениваете нашу школу, в том числе относительно факультетов в других регионах?

- Больше половины наших врачей — это, конечно, выпускники нижегородского факультета. Я сама преподавала там в середине 90-х, и могу сказать, что в Нижнем Новгороде готовят очень сильных специалистов. Во-первых, у многих из них очень хорошие мануальные навыки — это важно, поскольку врач-стоматолог должен иметь не только хорошие знания, но и хорошие руки. Нынешней молодежи, конечно, ближе цифровые технологии, однако, как я заметила в этом году, проходной бал на наш факультет остается очень высоким.

- По поводу специалистов — не секрет, что, какую рекламную кампанию ни проводи, однажды столкнувшись с некомпетентным врачом, пациент к нему больше не придет. И наоборот — ничто не служит для врача более эффективным инструментом рекламы, чем отзывы клиентов и "сарафанное радио". Боретесь ли вы за таких специалистов, и есть ли у вас вообще текучка кадров?

- Текучки практически нет, и сейчас, к сожалению, у нас даже нет свободных вакансий. К сожалению - потому что к нам постоянно приходит молодежь, и уже образовалась очередь из желающих трудоустроиться. Безусловно, у нас есть уникальные хирурги, ортопеды, и мы за них держимся.

- Они всю свою карьеру у вас работают?

- Как правило, да. Для того, чтобы пациент всегда шел к одному и тому же специалисту, должен сложиться ряд факторов — профессионализм, оснащение клиники, психологический фактор. Пациенту должно быть комфортно на приеме у специалиста, а доктор должен видеть в пациенте не болезнь, а в первую очередь человека.

- Династии врачей у вас есть?

- Конечно, и они очень известны у нас в городе. У нас есть примеры врачей-стоматологов в третьем поколении.

- У меня сложилось мнение, что в медицине, и в стоматологии в том числе, терапией занимаются преимущественно женщины, а хирургами работают мужчины. Здесь есть какая-то гендерная особенность, или это просто стечение обстоятельств?

- Как правило, в ортопедической специальности действительно больше мужчин, а в терапии — женщин. При этом, когда в терапевтической стоматологии работает врач-мужчина, я всегда могу это отличить.

- В чем проявляются отличия?

- Есть определенные нюансы, особенно когда пациенту делают художественную реставрацию зубов — у мужчин лучше общее виденье формы, а женщины, как правило, лучше подбирают цвет.

- Наверное, женщины-врачи еще и более работоспособны?

- На самом деле, в этом плане гендерных отличий нет. Все зависит от конкретного специалиста и его отношения к профессии.

- В сети ваших поликлиник основная доля приходится на услуги по системе ОМС, или платное лечение тоже практикуется?

- Безусловно, по закону мы обязаны оказывать помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования, и мы это делаем. Здесь надо сказать, что в Нижегородской области по ОМС предоставляются практически все стоматологические услуги. Кроме этого, в наших поликлиниках можно по страховке пройти онкоскрининг, а детям мы бесплатно предоставляем детям услуги ортодонта за исключением установки брекетов. В день мы принимаем по ОМС примерно 3,5 тысячи пациентов.

- В России культура заботы о своем здоровье не то чтобы полностью отсутствует, но далеко не всегда является одним из приоритетов. На ваш взгляд, сейчас в людях появляется какая-то сознательность, или многие по-прежнему надеются на "авось"?

- Отношение людей к своему здоровью в последнее время меняется в лучшую сторону: я могу судить об этом, поскольку сама работаю врачом с 1984 года. Выросло поколение, которое и лечиться приходит вовремя, и регулярно консультируется со специалистами, даже когда ничего не болит. Более того, могу сказать, что среди таких пациентов в приоритете мужчины. Они стали охотнее идти на различные косметические процедуры, такие как, например, отбеливание зубов.

- В этом году пациенты областной стоматологии выбирали лучших, по их мнению, специалиста. Насколько активно граждане в этом голосовании участвовали, и важно ли в конечном счете такое признание для самих врачей? Это как-то мотивирует их?

- Безусловно. Лично я всегда считала, что врача важна не только материальная, но и эмоциональная мотивация. На самом деле, конкурс, итоги которого мы подвели в сентябре, проводился по всем специальностям, от врачей всех профилей до медсестер и администраторов. При этом наши сотрудники о голосовании не знали, и, конечно, были тронуты тем, что пациенты отметили их работу.