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Бизнес

Альфа-Банк стал лауреатом юбилейной премии SPEAR'S Russia Wealth Management Awards

18 декабря 2018 19:06  [64] Бизнес

Альфа-Банк стал лауреатом юбилейной, десятой по счету премии SPEAR'S Russia Wealth Management Awards. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Альфа-Банк стал лауреатом премии в двух номинациях: "Лучший российский банк десятилетия" и "Лучший российский банк для корпоративных клиентов". Церемония награждения состоялась 17 декабря в здании театра Et Cetera.

"Эта награда вызывает у нас особое чувство гордости. Быть лидером в условиях, когда твои конкуренты - безусловные профессионалы своего дела, всегда вызов. Мы это сделали. Эта победа - еще одно доказательство высочайшего уровня экспертизы команды и сервиса Альфа-Банка в сфере управления крупным частным капиталом. Мы будем и дальше продолжать развиваться вместе с нашими клиентами", - прокомментировала управляющий директор Альфа Private Катерина Милеева.

"Мы благодарим коллег по рынку за столь высокую оценку нашей работы. Десять лет - немалый срок, на протяжении которого Альфа-Банк удерживал доверие самых взыскательных крупных корпоративных и состоятельных клиентов. Все эти годы наша команда делала все, чтобы предложить лучшую на рынке экспертизу и самое комфортное, современное обслуживание", - подчеркнул член правления кредитной организации Максим Першин.

SPEAR'S Russia Wealth Management Awards - ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России - портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Независимый консультант - PwC.

Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards, ежегодно проводимой журналом SPEAR’S UK в Лондоне.

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