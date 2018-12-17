"Транснефть-Волга" ввело в эксплуатацию новые объекты электроснабжения на станции "Староликеево" в Нижегородской области Бизнес

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть–Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило строительство и ввело в эксплуатацию модернизированную систему электроснабжения на линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 19 декабря 2018 года.

Согласно информации, работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть", а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В том числе, произведена замена двух устаревших маслонаполненных трансформаторов мощностью по 16 МВА каждый. Также смонтировано новое открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ с современными элегазовыми выключателями и закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 6 кВ с ячейками комплектного распределительного устройства (КРУ), оборудованного вакуумными выключателями с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики. Кроме того, установлено оборудование автоматизированной системы технического учета электроэнергии.

"Модернизация энергетического оборудования на ЛПДС "Староликеево" позволит повысить надежность, энергоэффективность и безопасность электроснабжения станции, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов на эксплуатируемых участках магистральных трубопроводов", - говорится в сообщении.