Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [16416] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11544] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [11189] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
07 июля 2018 13:10  [7263] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6501] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
07 мая 2018 13:47  [6180] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [6120] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 апреля 2018 17:43  [5458] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
14 апреля 2018 10:58  [4679] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
12 апреля 2018 17:49  [4552] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
Последние новости рубрики Политика
20 декабря 2018 14:39  [88] Павел Солодкий вновь назначен на должность нижегородского бизнес-омбудсмена
20 декабря 2018 14:20  [72] Глеб Никитин вручил депутату ЗС НО Виктору Лунину орден "За гражданскую доблесть и честь"
20 декабря 2018 13:59  [85] "Утверждённые сегодня заместители губернатора – уже сформировавшаяся команда", - Глеб Никитин
20 декабря 2018 12:16  [268] ЗС НО согласовало вице-губернатора и семь заместителей губернатора Нижегородской области
19 декабря 2018 20:35  [423] ЗС НО рассмотрит вопрос о продлении полномочий Павла Солодкого в должности бизнес-омбудсмена 20 декабря
19 декабря 2018 09:58  [1362] Алексей Гойхман написал заявление о сложении полномочий депутата Думы Нижнего Новгорода
18 декабря 2018 18:06  [720] "Изменения в законодательстве открывают перед Общественной палатой новые возможности", - Евгений Лебедев
18 декабря 2018 14:27  [1179] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
18 декабря 2018 14:14  [1154] Дмитрий Краснов сложил полномочия зампредседателя Гордумы в связи с назначением на пост и.о. замгубернатора Нижегородской области
18 декабря 2018 11:41  [1264] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
Политика

"Утверждённые сегодня заместители губернатора – уже сформировавшаяся команда", - Глеб Никитин

20 декабря 2018 13:59  [85] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 20 декабря 2018 года утвердило кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Я хочу представить вам уже сформировавшуюся команду. Со всеми кандидатами вы уже хорошо знакомы и работали вместе над различными вопросами", - обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин к депутатам.

Напомним, в должности утверждены семь заместителей главы региона: Александр Югов, Андрей Харин, Сергей Морозов, Андрей Гнеушев, Дмитрий Краснов, Андрей Бетин, Игорь Носов. Также о т приставки и.о. избавился вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин.

Глеб Никитин отметил, что блок, закреплённый за Евгением Люлиным, расширен. "Помимо того блока, который сейчас закреплён за Евгением Люлиным – это промышленность и сельское хозяйство, и все, что связано с развитием реального сектора, он также будет курировать министерство внутренней политики региона, взаимодействие с муниципалитетами, и все подразделения правительства в части реализации Стратегии развития", - пояснил Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph