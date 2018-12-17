"Утверждённые сегодня заместители губернатора – уже сформировавшаяся команда", - Глеб Никитин

Глеб Никитин
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Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 20 декабря 2018 года утвердило кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Я хочу представить вам уже сформировавшуюся команду. Со всеми кандидатами вы уже хорошо знакомы и работали вместе над различными вопросами", - обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин к депутатам.
Напомним, в должности утверждены семь заместителей главы региона: Александр Югов, Андрей Харин, Сергей Морозов, Андрей Гнеушев, Дмитрий Краснов, Андрей Бетин, Игорь Носов. Также о т приставки и.о. избавился вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин.
Глеб Никитин отметил, что блок, закреплённый за Евгением Люлиным, расширен. "Помимо того блока, который сейчас закреплён за Евгением Люлиным – это промышленность и сельское хозяйство, и все, что связано с развитием реального сектора, он также будет курировать министерство внутренней политики региона, взаимодействие с муниципалитетами, и все подразделения правительства в части реализации Стратегии развития", - пояснил Глеб Никитин.
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