"Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников Политика

Александр Табачников Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Система взаимодействия Законодательного собрания с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - сказал заместитель председателя регионального парламента Александр Табачников, комментируя утверждение кандидатур заместителей губернатора Нижегородской области и принятие бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы.

Комментируя назначение без приставки "и.о." Андрея Гнеушева, Александра Югова, Андрея Харина, Сергея Морозова, Игоря Носова, Андрея Бетина и Дмитрия Краснова, Табачников напомнил, что большинство из этой команды отработали почти год. Также, по его словам, вице-губернатор Евгений Люлин пользуется "максимальным доверием и поддержкой депутатского корпуса".

"Все с приличным образованием, с очень хорошим послужным списком, с опытом. Я уверен, что и выбор губернатора, и выбор комиссий, которые рассматривали заместителей губернатора, будет правильным. Как говорится, работа покажет", - сказал зампредседателя ЗС НО.

Говоря о принятом сегодня законе о бюджете, Табачников согласился со словами губернатора Глеба Никитина, что "система взаимодействия парламента с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень". "В нынешнем году это было отмечено депутатским корпусом, на новом качественном уровне была построена работа с федеральным бюджетом – получили очень большое количество средств софинансирования из федерации, участвуем во всех федеральных программах и вышли на лидирующие позиции в Российской Федерации по софинасированию федерального бюджета по ряду государственных проектов", - отметил Александр Табачников.