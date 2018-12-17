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Политика

"Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин

21 декабря 2018 11:37  [143] Политика
Виктор Лунин

Виктор Лунин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Утвержденная команда губернатора сделает много полезного для нашей области. А мы поддержим", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Виктор Лунин, комментируя итоги заседания регионального парламента, на котором был утвержден областной бюджет и кандидатуры заместителей губернатора.

"Мне нравится постепенное увеличение расходов бюджета на агропромышленный комплекс. Проблемы АПК — это проблемы многих людей на селе. И мы уже сделали шаг в решении этой проблемы, финансирование сферы увеличено на несколько сотен миллионов, чтобы люди оставались работать на селе", - подчеркнул он.

"Что касается кандидатур на должность заместителей губернатора, я знаком с Андреем Гнеушевым, Дмитрием Красновым и Евгением Люлиным. Безусловно, они профессионалы. Мне также импонирует работа правительства в сфере дорожного хозяйства. Я искренне благодарю заместителя губернатора Сергея Морозова и министра Вадима Власова за открытость в социальных сетях. На моих встречах с избирателями я слышу благодарность за то, что в этом году много сделано на дорогах региона. Уверен, утвержденная команда губернатора сделает много полезного для нашей области. А мы поддержим", - сказал Виктор Лунин.

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