Алексей Ширяев: "Новая онлайн-платформа закупок "на_полке" от Сбербанка и Эвотора принесет пользу и нижегородским предпринимателям, и поставщикам" Бизнес

Нижний Новгород стал первым регионом после столицы, где предпринимателям стала доступна новая онлайн-платформа закупок "на_полке". Создание платформы стало итогом совместной работы Сбербанка и Эвотора и доступна малому и среднему бизнесу бесплатно.

Цель данной платформы – объединить на одной площадке производителей, поставщиков и малый бизнес. Об особенностях и преимуществах данной системы рассказывает руководитель проекта Алексей Ширяев

Почему после Москвы сервис пришел именно в Нижний Новгород?

Нижний Новгород был выбран нами первым регионом запуска сервиса после Москвы не случайно. Это важнейший транспортный узел и центр Приволжского федерального округа, здесь развита партнерская сеть компании Эвотор и, по прогнозам специалистов, есть положительные экономические перспективы для нашего сервиса.

Платформа "на_полке" уже доступна предпринимателям Нижнего Новгорода, а также в Кстовском, Дзержинском, Борском, Заволжском, Арзамасском, Дивеевском, Выксунском, Лысковском, Сергачском, Семеновском, Городецким, Павловском районах.

В Нижегородской области к сервису уже присоединились четыре крупных поставщика. Среди них – один из лидеров по реализации воды "Минеральные воды", а также ведущий российский дистрибьютор товаров бытовой химии, косметики, средств гигиены ООО "СК-Трейд". Сейчас ведутся переговоры с другими ключевыми поставщиками региона, также команда сервиса готова рассмотреть предложения по сотрудничеству с региональными компаниями-дистрибьюторами и производителями.

Название "на_полке" – с одной стороны, выглядит простым, обыденным и понятным, с другой – безусловно, привлекает внимание. Почему проект получил именно такое название, что оно символизирует?

Выбирая название нового сервиса, мы хотели подчеркнуть простоту в использовании платформы. Наша главная задача – сократить трудо- и времязатраты предпринимателя. И по опыту работы "на_полке" нам это удалось. Плюс название ассоциируется с полками магазинов, которые заполняют предприниматели, представители ритейла.

С названием все понятно, а в чем, собственно, суть данной онлайн-платформы?

При разработке платформы мы исходили из того, что сервис оптовых закупок "на_полке" должен стать полноценным инструментом для всех участников цепочки "производитель-поставщик-бизнес". Для поставщиков и производителей – это новый канал продаж, а также возможность прогнозировать объем закупок торговой точки и повышать эффективность работы в целом, для остальных предпринимателей – современный способ покупать товары оптом, автоматизируя привычный процесс заказа.

Данный проект стал итогом совместной работы компании Эвотор и Сбербанка, при этом он органично вписался в экосистемы обеих компаний. Сейчас смарт-терминалы Эвотор показывают, сколько товаров было продано в магазине, а с помощью приложения "на_полке" продавец или владелец торговой точки сможет оперативно делать закупки на основе информации о товарных остатках.

Уже сейчас у всех владельцев касс Эвотор, находящихся в регионах работы сервиса, приложение "на_полке" установлено и доступно для работы бесплатно.

Получается, что данный сервис актуален только для компаний, которые являются клиентами Эвотор?

Нет, мы не ограничиваемся только клиентской базой Эвотора, хотя и предлагаем клиентам этой компании качественно новый сервис. Вместе с тем, мы активно работаем над привлечением своих клиентов.

Пользователем платформы "на_полке" может стать каждый, кто является ИП или юридическим лицом. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.napolke.ru или скачать приложение на iOS или Android на смартфон .

И что получает клиент после регистрации?

Доступ ко всем функциям платформы. Пользователь видит на сайте каталог.

Сегодня в нем представлены 60 000 товарных единиц из 25 категорий: это продовольственные и непродовольственные товары. Бакалея, напитки, молочная продукция, мясо, овощи и фрукты, консервированные продукты, чай, кофе, кондитерские изделия, сигареты, алкоголь, бытовая химия, косметика и канцелярские товары – разнообразие предложений позволяет заполнить полки несетевого магазина у дома, кафе или снабдить всем необходимым офис. Сервис постоянно совершенствуется: уже сейчас история заказов синхронизируется на всех устройствах, а пользователь может закупаться как на сайте, так и в мобильных приложениях на iOS или Android, а также с помощью кассы Эвотор.

Очень напоминает традиционную систему закупок, которую осуществляют предприниматели: нашел необходимый товар у поставщика, сделал заказ через торгового, получил его…

Не совсем так.

По опыту наших клиентов, сервис "на_полке" упрощает рабочие процессы и сокращает время на закупки в 2-3 раза. Смотрите сами: обычная торговая точка может тратить на создание заказа 35-40 часов в месяц, совершая 150-200 закупок у 30-50 поставщиков. C сервисом "на_полке" предприниматель не ведет общение с каждым торговым представителем по отдельности, а на одном сайте собирает заказ, контролируя закупочные цены. При этом каждый этап закупки - заявка, сбор поставщиком заказа, доставка - фиксируется и сопровождается нашей службой поддержки.

Расскажите путь клиента внутри вашего сервиса?

Вообще, алгоритм работы с сервисом следующий:

Зарегистрированный пользователь заходит на сайт www.napolke.ru или в приложение на кассах. Смартфонах, где размещены предложения поставщиков, работающих в этом регионе, выбирает нужные товары для покупки оптом и отправляет в корзину. У клиента есть возможность сравнить все предложения по данному продукту от разных поставщиков его региона. Затем, собрав корзину, пользователь отправляет заявку сразу по всем нужным поставщикам нажатием одной кнопки "Отправить заказ". В свою очередь, поставщик получает ее и связывается с клиентом, чтобы уточнить детали заказа, а клиент получает email-письма на каждом этапе обработки заказа. Также история заказа доступна в личном кабинете. В итоге товар поступает в торговую точку в согласованные сроки вместе с договором и закрывающими документами. На наш взгляд, все просто и понятно, с минимумом необходимых "телодвижений".

Есть ли еще преимущества от использования платформы для предпринимателей, помимо экономии времени?

Наш сервис позволяет бизнесу оперативно набирать товары в простом и понятном каталоге, структурированном по разделам и категориям. По сути, мы предоставляем возможность оформить заказ в несколько кликов, проверив цены поставщиков и выбрав для себя оптимальные, и при этом необязательно находиться все время в офисе. А пользователи смарт-терминалов Эвотор вообще могут пополнять запасы торговой точки, не покидая прилавка. Сканирование товара, выбор продукции и заказ с помощью онлайн-кассы ускоряет работу любой компании. Кроме этого, нашим клиентам постоянно предлагаются различные акции и спецпредложения, что позволяет экономить бюджет предпринимателя.

А если говорить о поставщиках – в чем выгода для них?

Как я уже говорил, для поставщиков наш сервис – это современный онлайн-канал продаж, они "идут в ногу со временем".

Комиссия за заказ поставщику вполне разумная, она составляет всего 2%, иных платежей не подразумевается. На наш взгляд, это честные, справедливые и взаимовыгодные условия сотрудничества.

Кстати, о времени – система "на полке" доступна для заказа онлайн круглосуточно. Поставщик получает заявки в любое время, а обрабатывает их в рабочие часы. Таким образом он не теряет заказы, которые приходят в нерабочее время, в 21-23:00. А по нашей статистике это около 25% заказов.

Планируется ли предоставление особых условий именно клиентам нашего региона?

Учитывая особенности нижегородского рынка, сервис "на_полке" планирует предоставлять пользователям сервиса акционные предложения. Благодаря доступной нам статистике Эвотора, уже сейчас мы можем прогнозировать, какие товары чаще всего окажутся в корзине пользователя сервиса "на_полке" в Нижнем Новгороде. Например, в апреле клиенты магазинов у дома чаще всего покупали молочные продукты местных производителей. На первом месте - масло “Крестьянское”, на втором - молоко жирностью 2,5%, на третьем - сметана.

Поэтому мы планируем развивать партнерства с местными компаниями, чтобы предложить клиентам тот ассортимент, которые чаще всего у них покупают потребители.

Как вы оцениваете предварительные итоги работы сервиса? Что ожидаете в дальнейшем?

Мы молодая, но очень амбициозная команда. Наш сервис создан прошлой осенью, тестовый период его работы был завершен в феврале 2019 года. За это время к сервису уже присоединилось более 100 поставщиков и 5000 пользователей. Примечательно, что больше половины пользователей делают повторный заказ, а 30% отправляют заказы сразу по нескольким поставщикам. До конца года мы планируем выйти во все города-миллионники в России, работы впереди еще очень много. Мы уверены, что ее результаты будут интересными, положительными и взаимовыгодными для нас и наших клиентов и партнеров.

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