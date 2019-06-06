Нижний сегодня: главные события дня Общество

Научно-образовательный центр природоподобных технологий создадут в Нижегородской области

Перспектива создания первого такого центра обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня, где присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сказал, что в Нижнем Новгороде центр создадут одним из первых.

Российский экологический оператор поможет Нижегородской области усовершенствовать сферу обращения с ТКО

Российский экологический оператор окажет содействие Нижегородской области по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов, обустройству контейнерных площадок, а также в реализации проектов по эксплуатации фондоматов.

Почти 300 протоколов составлено в Нижнем Новгороде по фактам автопарковки на газонах

Такое количество протоколов в 4 раза превышает число нарушений за тот же период прошлого года. Это объясняется тем, что сейчас инспекторы управления административно-технического и муниципального контроля стали ежедневно выходить в рейды по выявлению нарушителей.

Уличные художники расписали фасады теплопунктов АО "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Место"

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль стрит-арта "Место". Сейчас уличные художники из разных городов России создают новые стрит-арт объекты, каждый в своём уникальном стиле. Одними из объектов, где художники оставили свои росписи — стали фасады тепловых пунктов "Теплоэнерго". Общая площадь рисунков превышает 220 кв. м.

ЕАБР может профинансировать строительство нижегородской дорожной инфраструктуры

Банк рассматривает возможность финансирования инфраструктурных проектов дорожного строительства, стоимость реализации которых достигает 20 млрд рублей.

Экс-футболисты сборной России проведут автограф-сессии для нижегородцев в преддверии матча "Россия-Кипр"

Футболисты будут раздавать автографы на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт" на территории стадиона "Нижний Новгород" (здесь же спортсмены вручат пять билетов на матч "Россия – Кипр" победителям розыгрыша), а также в ТЦ "Небо".

Глеб Никитин договорился о реализации проекта "Велобайк" в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ВТБ создаст в Нижнем Новгороде велостанции с велосипедами, которые можно взять на прокат.

Частный перевозчик в нагорной части Нижнего Новгорода предупредил об увеличении тарифа

Речь идет об ООО "Автолигатранс-НН". С 1 июля стоимость проезда в транспорте перевозчика составит 30 рублей независимо от вида оплаты.

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

Автомобили от столкновения серьезно пострадали. Однако, в госавтоинспекции сообщили, что в больницу никто из участников ДТП не обращался.

Муху-переносчика холеры нашли в турецких абрикосах в Нижегородской области

Муху-переносчика холеры нашли в турецких абрикосах при ввозе их в Нижегородскую область. Насекомое представляет серьезную угрозу не только продовольственной безопасности, но и опасен для человека и животных.

Школьница ранним утром ушла из СНТ в Кстовском районе Нижегородской области и не вернулась

Девочка-подросток ушла с дачного участка в СНТ "Весна" около 04:00 утра 5 июня и больше не выходила на связь.

Движение транспорта у стадиона "Нижний Новгород" будет ограничено 11 и 12 июня

Это произойдет в связи с проведением международного матча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу между национальными сборными командами России и Кипра.