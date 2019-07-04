Нижний сегодня: главные события дня Общество

Около 6 тысяч мусорных контейнеров закупят для нижегородцев в 2019 году, 1 августа переходим на раздельный сбор мусора

В регионе создается специальная инфраструктура. До конца года будет оборудовано порядка 2 тысяч мест накопления отходов, а также закуплено 6 тысяч контейнеров и 1 тысяча бункеров для крупногабаритных отходов.

Тёзка Александра Герасименко назначен заместителем директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

Александр Петрович Герасименко (тёзка Александра Анатольевича Герасименко - советника мэра города) назначен заместителем директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода. До перехода на работу в департамент Александр Герасименко возглавлял управление организации ремонта и содержания автомобильных дорог ГКУ НО "ГУАД".

Благоустройство нижегородского парка Пушкина перенесли на год позже

Ранее сообщалось, что благоустройство парка запланировано на III квартал 2019 года. Сейчас же речь идет о благоустройстве в 2020 году.

Минэкологии начало проверку по факту разлива химотходов в Дзержинске

Про разлив нефтепродуктов жители Дзержинска сообщили в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу министерства. В связи с этим специалисты центрального межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов региона проводят контрольно-надзорные мероприятия.

Четверо юношей из Нижнего Новгорода подозреваются в убийстве бездомного якобы из ненависти

Тело мужчины обнаружено утром 4 июля. Следователи полагают, что мужчину убила группа молодых людей из Сормовского района якобы из ненависти к социально неблагополучным слоям населения.

Инженерную инфраструктуру начали готовить для ЖК "Новинки Smart City"

Сейчас объявлен конкурс по выбору организации, которая разработает проект планировки и межевания территории для строительства магистральной инженерной инфраструктуры этого жилого комплекса. Речь идет о проекте строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Медвежат из нижегородского зоопарка "Мишутка" выпустили в лес. Что их ждет?

Медвежат из нижегородского зоопарка "Мишутка" выпустили в Керженский заповедник 15 июля 2019 года. Три бурых медвежонка родились в зоопарке полгода назад. Помогать адаптироваться медвежатам в дикой природе будет заслуженный эколог России Валентин Пажетнов. О том, как это будет происходить, можно узнать в материале НИА «Нижний Новгород».

"Вилка и Стрелка" в Нижнем: гастрофестиваль пройдет 20-21 июля на Нижне-Волжской набережной

Представители крупнейших ресторанных сетей и индивидуальных проектов города представят гостям фестиваля разнообразные блюда на любой вкус и мастер-классы своих шеф-поваров.

Трупы еще 46 зараженных кабанов нашли в двух районах Нижегородской области, где введен карантин по АЧС

Трупы еще 46 кабанов нашли на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского района, где введен карантин по африканской чумы свиней. Карантин на этих территориях введен со 2 июля 2019 года, поскольку там обнаружили труп кабана и голову кабана с АЧС. Позже специалисты нашли на этих территориях трупы еще 46 кабанов с вирусом африканской чумы свиней.

Карантин по АЧС установлен еще и в Вадском районе — там тоже нашли кабана с вирусом

Еще на одной территории в Нижегородской области введен карантин по АЧС - в Вадском районе. Там обнаружен кабан, у которого выявлен вирус африканской чумы свиней.

Божественная литургия в годовщину расстрела царской семьи пройдет в нижегородском храме в ночь на 17 июля

Богослужение в храме в честь Воскресения Христова возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Подрядчик по строительству нижегородского детсада на ул.Есенина подозревается в хищении почти 2 млн рублей

Подрядчик совершал хищения путем завышения стоимости работ.