Новый салон ТЕССЕР открылся в Нижнем Новгороде Бизнес

Открытие флагманского салона федеральной сети керамической плитки и сантехники ТЕССЕР состоялось в Нижнем Новгороде 27 июля 2019 года. Об этом сообщают представители компании.

Первые покупатели получили в подарок фирменное полотенце и бонус в виде скидки 15% на всю продукцию. Три самых удачливых посетителя выиграли сертификаты номиналом 5 000, 10 000, 15 000 рублей на покупку керамической плитки, керамогранита, сантехники и аксессуаров для ванной комнаты.

В салонах Тессер представлены тысячи вариантов керамической плитки российского и западного производства, сантехника, мебель для ванной, аксессуары, индивидуальный дизайн проект ванной комнаты за 1 час, сотни готовых решений от дизайнеров компании и комплектация ванной комнаты "под ключ".

Адрес салона: Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 20. ТЦ Новая Эра 2 этаж. Салон работает с 10:00 до 22:00 без выходных.

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