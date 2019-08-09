"Реклама туристической привлекательности Нижнего Новгорода должна быть постоянной и даже немного агрессивной", – Сергей Горин Культура и отдых

В Нижнем Новгороде планируется реализовать масштабный проект восстановления и развития целой исторической территории – района улицы Ильинской, являющейся частью Започаинья. Над концепцией ее развития будет работать консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". По итогам конкурса цена контракта снизилась с 27,6 млн рублей до 22 млн рублей, которые будут выделены из бюджета Нижегородской области. Работы планируется завершить до декабря 2019 года. Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Сергей Горин отметил хорошие традиции ленинградской проектировочной школы и выразил уверенность, что нижегородским архитекторам тоже удастся поработать над проектом:

"В Нижнем Новгороде становится больше красивых мест, которые притягивают людей – отремонтированная Нижневолжская набережная, освобожденная от порта Стрелка, скверы, выбранные для благоустройства по результатам голосования горожан. Я бы назвал их места красоты. Объективно Нижний Новгород становится краше и краше.

Сейчас начинается следующий этап восстановления первозданной красоты Нижнего Новгорода. Губернатор Глеб Никитин не нижегородец, но он не просто принимает активное участие, а генерирует энергию по его восстановлению. В свою очередь конкурсные процедуры при выборе подрядчиков для разработки проекта обеспечивают открытость и информированность населения и повышают доверие к власти", - отметил он.



"Нижний Новгород сам по себе может быть пособием по архитектуре. Возьмем Рождественскую – сколько там разных стилей. А в целом такая эклектика создает красоту и привлекательность. Нижний можно сравнить с Питером или Москвой в том плане, что по нему можно просто ходить и любоваться улицами, домами и видами. Если вы заметили, количество туристов в Нижнем Новгороде заметно прибавилось. И сами нижегородцы стали больше любить свой город и проводить время в общественных местах. Появление новых мест сказывается на туристической привлекательности города. Но реклама для ее повышения в других городах и странах должна быть постоянной и, я бы даже сказал, немного агрессивной. Потом все это возвратится в деньгах, которые привезут с собой туристы. Что касается инфраструктуры, то она у нас готова к приему туристов любого возможного уровня", - резюмировал депутат.