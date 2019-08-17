Электричка сбила насмерть мужчину в Сормовском районе на станции "Дубравная" Происшествия

Электричка сбила насмерть мужчину в Сормовском районе Нижнего Новгорода на станции "Дубравная", сообщили НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что происшествие произошло утром 24 августа.

Под колеса электропоезда попал мужчина 57 лет.

От полученный ранений мужчина скончался на месте ЧП.

Отметим, что на график движения электричек инцидент не повлиял.