Последние новости рубрики Происшествия
25 августа 2019 15:47  [326] Водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП
25 августа 2019 13:06  [209] Молодой мужчина задержан по подозрению в краже планшета и компьютера из машины в Дзержинске Нижегородской области
24 августа 2019 16:16  [583] Электричка сбила насмерть мужчину в Сормовском районе на станции "Дубравная"
23 августа 2019 09:14  [441] Рабочий погиб на стройке в Нижнем Новгороде, упав в шахту лифта
22 августа 2019 16:05  [569] Полицейские организовали проверку по факту избиения нижегородской школьницы
21 августа 2019 17:16  [855] Смертельная квартира для дочери: в суде Нижегородской области рассматривают дело о похищении и убийстве
21 августа 2019 13:19  [613] "Врач" похитила у нижегородской пенсионерки 1,5 млн рублей
21 августа 2019 00:01  [13491] Следы обуви, фантики от конфет и медведь обнаружены в радиусе пропажи пятилетней Зарины Авгоновой
20 августа 2019 16:25  [611] Кишечная палочка в твороге и молоке: Россельхознадзор проверил медучреждение на Бору
20 августа 2019 15:38  [1048] Останки пропавшего в апреле Павла Морева нашли в гаражном кооперативе в Нижегородской области
Происшествия

Электричка сбила насмерть мужчину в Сормовском районе на станции "Дубравная"

24 августа 2019 16:16  [583] Происшествия

Электричка сбила насмерть мужчину в Сормовском районе Нижнего Новгорода на станции "Дубравная", сообщили НИА "Нижний Новгород" в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что происшествие произошло утром 24 августа.

Под колеса электропоезда попал мужчина 57 лет.

От полученный ранений мужчина скончался на месте ЧП.

Отметим, что на график движения электричек инцидент не повлиял.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph