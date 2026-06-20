Мошенники предлагают нижегородским подросткам 80 рублей за фото могил бойцов СВО Происшествия

Мошенники предлагают нижегородским подросткам деньги за фотографии могил участников СВО. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказала заместитель председателя Общественного совета при УМВД Нижнего Новгорода Наталья Халезова.

По ее словам, злоумышленники обещают детям по 80 рублей за один сделанный снимок. В полиции предупреждают: такие фотографии могут использоваться в преступных схемах, в том числе для обмана родственников военнослужащих.

Наталья Халезова отметила, что за подобные действия может грозить ответственность по статье о государственной измене.

«По такому же принципу мошенники могут попросить снимать заводы и другие стратегические объекты», — подчеркнула она.

По информации ГУ МВД по Нижегородской области, с начала 2026 года потерпевшими от мошенников были признаны 13 несовершеннолетних жителей региона. Кроме того, в 35 уголовных делах, возбужденных в отношении дропперов, фигурируют школьники из Нижегородской области.

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» узнала, почему жертвами мошенников чаще всего становятся подростки и пожилые люди.