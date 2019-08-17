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Бизнес

Нижегородские фермеры получили 100 млн рублей в качестве грантовой поддержки

27 августа 2019 17:21  [99] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские фермеры получили 100 млн рублей в качестве грантов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в результате конкурсных отборов по предоставлению грантов "Агростартап" 100 миллионов рублей грантовых средств были распределены между 29 фермерами.

"На полученные средства фермеры смогут закупить сельскохозяйственную технику и оборудование для переработки молока, мяса, также приобрести сельскохозяйственный скот и земельные участки для ведения сельского хозяйства. Такая поддержка позволяет нашим фермерским хозяйствам развиваться наиболее эффективно, расширять производство качественной продукции и создавать дополнительные рабочие места в сельской местности", - отметил Глеб Никитин.

В пресс-службе напомнили, что всего на развитие малых форм хозяйствования Нижегородской области в 2019 году направлено более 270 млн рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял решение об увеличении господдержки сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.

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