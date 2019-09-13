Танцы "ПианоФеста"

Международный инклюзивный фестиваль "ПианоФест" открылся сегодня в Нижнем Новгороде. Актеры из разных городов и стран собрались вместе в поддержку театра неслышащих детей "Пиано". Главная цель фестиваля - создать пространство, где с помощью языка танца и пантомимы могут общаться все. Главная фраза - "Быть на слуху!". Завтра участники праздника устроят флешмоб: 400 слышащих и 400 глухих нижегородцев встретятся на площади Минина. А завершится фестиваль гала-концертом в Кремлёвском концертном зале. Фотографии Анастасии Макарычевой.
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