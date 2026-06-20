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Общество

Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России

20 июня 2026 15:56 Общество
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки денге в России

Фото: Полина Зубова

Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что специалисты на постоянной основе отслеживают эпидемиологическую обстановку как внутри страны, так и за ее пределами. По данным службы, в России не существует угрозы распространения заболевания, хотя время от времени фиксируются завозные случаи инфекции.

Также специалисты напомнили, что для выявления лихорадки денге используется разработанная специалистами высокочувствительная тест-система. Она позволяет оперативно определять возбудителя заболевания и своевременно проводить диагностику.

Плюс в пунктах пропуска через государственную границу продолжает действовать система «Периметр», которая в режиме онлайн анализирует эпидемиологические риски и помогает контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Ведомство обратило внимание на вспышку лихорадки денге в Шри-Ланке. С начала года в стране зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболевания, из которых 28 закончились летальным исходом. Наиболее сложная ситуация сложилась в столице государства — Коломбо.

Россиянам, которые планируют поездки в регионы, где распространена лихорадка денге, рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Для защиты от укусов насекомых следует использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей, а также устанавливать москитные сетки на окна и двери в местах проживания.

Помимо этого, туристам советуют отказаться от посещения болотистых районов, где риск контакта с переносчиками инфекции может быть выше.

Ранее мы рассказывали, что в России продолжается активное развитие вакцинопрофилактики, что способствует укреплению здоровья населения. Недавно в стране зарегистрировали новую вакцину для взрослых, направленную на защиту от коклюша, дифтерии и столбняка. Кроме того, в разработке находятся препараты против менингита, туберкулеза, тропической лихорадки Денге и других опасных заболеваний.

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Теги:
Вирус Здоровье Роспотребнадзор
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