Росавиация объявила о снятии ограничений в нижегородском аэропорту

Аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы без ограничений, сообщили в Росавиации.
Напомним, что ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА.
Представители воздушной гавани обращаются к пассажирам с просьбой следить за статусом своего рейса по громкой связи аэропорта и через онлайн-табло.
Утром 20 июня мы рассказывали о задержке шести рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода. В настоящий момент идет регистрация на один из них (в Сухум).
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