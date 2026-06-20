Росавиация объявила о снятии ограничений в нижегородском аэропорту Общество

Аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы без ограничений, сообщили в Росавиации.

Напомним, что ограничения вводились из-за угрозы атаки БПЛА.

Представители воздушной гавани обращаются к пассажирам с просьбой следить за статусом своего рейса по громкой связи аэропорта и через онлайн-табло.

Утром 20 июня мы рассказывали о задержке шести рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода. В настоящий момент идет регистрация на один из них (в Сухум).