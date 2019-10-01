"Защита и поддержка русского языка – основа лингвистической безопасности России", - Вячеслав Никонов Политика

На форуме, который проходит 3-4 октября в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Н.А. Добролюбова, лингвисты, культурологи, политологи, эксперты в сфере языкового образования, международных связей и межкультурной коммуникации обсуждают вопросы лингвистической безопасности России. Об этом рассказали в НРО партии "Единая Россия".

Председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке, депутат от Нижегородской области Вячеслав Никонов обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям международного научно-образовательного форума "Языковая политика и лингвистическая безопасность" в Нижнем Новгороде.

"Защита русского языка, продвижение его во всем мире - это залог того, что Россия останется великой державой, а ее культура и языковые традиции будут поддерживаться на должном уровне. Язык - это душа народа. Язык является основой национальной культуры, позволяя передавать из поколения в поколение все то славное, что есть в том или ином народе", - сказал Вячеслав Никонов.

Депутат коснулся и проблемы сокращения числа русскоговорящих людей в зарубежных странах.

"Русский язык за рубежом сейчас испытывает очень серьезные вызовы. Количество людей, которые говорят по-русски, за последние десятилетия сократилось на несколько десятков миллионов человек. К сожалению, ушло из жизни старшее поколение в бывших союзных республиках, которое всегда говорило по-русски, старшее поколение в странах бывшего Варшавского договора, тоже в значительной степени русскоязычное. На смену приходят новые поколения, которые далеко не всегда знают русский язык", - сказал Никонов.

Председатель профильного Комитета ГД отметил важность обеспечения лингвистической безопасности в пределах всего Русского мира, выразив уверенность в том, что результаты форума найдут практическое применение при формировании внешней политики страны.

"Да, Русский мир сократился, но количество людей, которые сейчас разбросаны по всему миру и говорят по-русски, может быть ничуть не меньше, чем количество людей, говорящих по-русски внутри России. Собирание этого большого Русского мира, обеспечение лингвистической безопасности нашей страны, это важнейшая задача. Я уверен, что те вызовы, с которыми сталкивается Россия, будут очень внимательно исследованы на вашей конференции, а ее выводы будут полезны для выработки внешней политики нашей страны", - заключил депутат.

Международный научно-образовательный форум "Языковая политика и лингвистическая безопасность" проводится в Нижегородском государственном университете имени Н.А. Добролюбова уже в третий раз. Основные цели форума - укрепление лингвистической безопасности России, повышение ее социально-экономического потенциала и престижа на международной арене посредством обсуждения и решение проблем государственной языковой политики и лингвистической безопасности страны.