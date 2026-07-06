Два километра М-7 в Нижегородской области отремонтируют почти за 72 млн рублей Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области планируют отремонтировать участок федеральной трассы М-7 «Волга» протяженностью два километра. Речь идет об отрезке с 346-го по 348-й километр в Володарском округе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». На выполнение работ оно выделило почти 72 млн рублей.

Подрядчику предстоит устроить слои износа на дорожном покрытии. Приступить к работам он сможет только после официальной передачи участка по акту. Сроки выполнения контракта определены с 20 мая по 10 августа 2028 года.

Ранее сообщалось о другом крупном дорожном проекте на этом направлении. В районе станции Чичерово в Володарском районе планируется строительство путепровода через железную дорогу на 347-м километре трассы М-7. Завершить работы намерены до конца 2029 года. Стоимость оценивается в 1,8 млрд рублей. Финансирование предусмотрено на 2028−2029 годы.

Ранее сообщалось, что более 30 км трассы Р-158 планируется расширить до четырех полос в Нижегородской области к 2028 году.