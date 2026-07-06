Более 50 нижегородцев приняли участие в семинаре по маркировке ветеринарных товаров через «Честный знак» Экономика

Фото: Антонина Звонкова, региональный центр «Мой бизнес»

Более 50 нижегородцев — 23 предпринимателя и 31 сотрудник государственных ветучреждений региона — приняли участие в семинаре по маркировке препаратов и кормов для животных, который состоялся на площадке технопарка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде. Мероприятие было инициировано по запросу областного комитета ветеринарии. Организаторами выступили нижегородский минпром совместно с региональным центром помощи «Честный знак» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Сегодня требования по маркировке товаров через систему „Честный знак“ распространяются на 36 товарных групп — от строительных материалов и радиоэлектроники до консервированной продукции и спортивного питания. Наша задача — помочь предпринимателям разобраться в действующих правилах и выстроить рабочие процессы в соответствии с новыми требованиями. Для этого в регионе организована комплексная поддержка бизнеса — с начала года уже более 400 представителей МСП прошли обучение и получили консультационную помощь», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На семинаре выступили представители регионального Центра маркировки, ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы «Честный знак»), управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Специалисты разобрали порядок работы с системой «Честный знак» при маркировке кормов для животных и ветеринарных препаратов, особенности оформления и оборота маркированной продукции, а также требования законодательства и меры ответственности за их нарушение. После обучающей части участники смогли получить индивидуальные консультации.

Сегодня в системе «Честный знак» с ветеринарными препаратами и кормами для животных работают уже более 2 200 нижегородских организаций.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в Центре маркировки при личном обращении по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 и по телефону: 8 (831) 435-17-00, а также в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94.

Кроме того, эксперты центров маркировки и «Мой бизнес», а также регионального минпрома создали группу в национальном мессенджере MAX для оперативного взаимодействия с бизнес-сообществом, реализующим маркированную продукцию в Нижегородской области: max.ru/join/M42CC16lJlg2KYpwVpX8zRf6GN2VydwAcalrXDARUBY.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак»: xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).