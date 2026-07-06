Нижегородские власти прорабатывают продажу бензина по четным и нечетным дням Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области прорабатывают возможность продажи бензина на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам оперативного штаба 6 июля.

Предполагается, что по четным дням смогут заправляться автомобили, номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 и 9.

По словам Никитина, такой механизм рассматривается для сокращения очередей на АЗС и более равномерного распределения потока автомобилей. Пока решение находится на стадии проработки.

Напомним, что в Нижегородской области протестируют отпуск бензина по QR-кодам.

Также сообщалось, что нижегородцам будут продавать не более 40 литров бензина в одни руки.