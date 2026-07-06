Производство электростали с низким углеродным следом запустят в Выксе Экономика

Электрометаллургический комплекс «Эколант» в Выксе планируют открыть в ноябре 2026 года, передает РИА Новости.

Специальный инвестконтракт на строительство комплекса подписали в июне 2021 года. Он рассчитан на 20 лет.

По условиям соглашения, ООО «Эколант» реализует крупный проект с применением современных технологий. Взамен компания получает налоговые льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций, а также гарантии стабильных условий работы.

Изначально завершить строительство рассчитывали в 2025 году. Тогда объем инвестиций в комплекс «Эколант» оценивался примерно в 150 млрд рублей.

Проект позволит наладить выпуск электростали с низким углеродным следом. Из этого металла планируют производить продукцию высоких переделов для топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и машиностроения.

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