  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 июля 2026 14:44
Более 50 нижегородцев приняли участие в семинаре по маркировке ветеринарных товаров через «Честный знак»
06 июля 2026 14:30
Производство электростали с низким углеродным следом запустят в Выксе
06 июля 2026 14:00
ВТБ нарастил выдачу электронных гарантий для малого и среднего бизнеса на 76%
06 июля 2026 13:52
Подрядчика на ремонт лишь одного троллейбусного депо нашли в Нижнем Новгороде
06 июля 2026 13:25
Госдолг Нижегородской области снизился на 3% до 209,9 млрд рублей
06 июля 2026 12:56
Более 5 тысяч нижегородских семей улучшили жилье с помощью маткапитала
06 июля 2026 10:11
Отрасль IT стала самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде
04 июля 2026 17:48
Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива
04 июля 2026 09:16
ВТБ назвал сценарий повышения ключевой ставки маловероятным
03 июля 2026 18:01
Топ-менеджер ВТБ объяснил распродажи на фондовом рынке
Экономика

Производство электростали с низким углеродным следом запустят в Выксе

06 июля 2026 14:30 Экономика
Производство электростали с низким углеродным следом запустят в Выксе

Электрометаллургический комплекс «Эколант» в Выксе планируют открыть в ноябре 2026 года, передает РИА Новости.

Специальный инвестконтракт на строительство комплекса подписали в июне 2021 года. Он рассчитан на 20 лет.

По условиям соглашения, ООО «Эколант» реализует крупный проект с применением современных технологий. Взамен компания получает налоговые льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций, а также гарантии стабильных условий работы.

Изначально завершить строительство рассчитывали в 2025 году. Тогда объем инвестиций в комплекс «Эколант» оценивался примерно в 150 млрд рублей.

Проект позволит наладить выпуск электростали с низким углеродным следом. Из этого металла планируют производить продукцию высоких переделов для топливно-энергетического комплекса, транспортной отрасли и машиностроения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области утвердили список приоритетных предприятий для обеспечения кадрами.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса Инвестиции Производство
Поделиться:
Новости по теме
02 июля 2026 14:11
Проект строительства нового завода под Нижним Новгородом одобрен экспертизой
30 июня 2026 15:44
Пять инвестпроектов на 859 млн рублей одобрили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных