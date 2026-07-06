Михаил Мишустин отметил нижегородские предприятия на «Иннопроме-2026» Экономика

Фото: Александр Воложанин

Во время пленарной сессии на выставке «Иннопром-2026» (18+) в Екатеринбурге премьер-министр Михаил Мишустин привел Нижегородскую область как пример региона, где активно развивают собственные технологии и производство.

По его словам, Медико-инструментальный завод имени М. Горького запустил обработку специальной нержавеющей стали для медицинских инструментов.

«Значительный импульс получила и ещё одна базовая, важнейшая отрасль для всех наших стран и, конечно, для России — станкостроение. В Нижегородской — внедрили соответствующую сквозную технологию изготовления специальной нержавеющей стали и особых сплавов для нужд хирургии и стоматологии. И таких примеров по стране очень много», — добавил Мишустин.

Также премьер обратил внимание на компанию «РусСилика» на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске, которая выпускает силикагели и силиказоли. Эти материалы востребованы в фармацевтике, нефтедобыче и других отраслях.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, Нижегородская делегация, которая участвует в работе выставки, планирует подписать соглашение в сфере робототехники, поддержать региональных участников всероссийской премии «Молодой промышленник», ознакомиться с результатами рейтинга развития беспилотных авиационных систем в субъектах РФ, а также провести ряд переговоров с потенциальными партнерами и инвесторами.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отметил вклад Нижегородской области в развитие промышленной кооперации России и Беларуси.