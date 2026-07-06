Нижегородская мэрия продаст помещения в двух ОКН Экономика

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Администрация Нижнего Новгорода объявила о продаже нежилых помещений, часть из которых расположена в объектах культурного наследия. Постановление об условиях приватизации опубликовано на сайте мэрии.

В рамках программы приватизации на торги выставлены помещения в объекте культурного наследия регионального значения — «Доме А.С. Остатошникова с магазином» на Большой Покровской, 12. В здании продаются три помещения: на втором этаже площадью 196,1 кв. м (начальная цена — 13,35 млн рублей), на третьем — 91,7 кв. м (6,69 млн рублей) и в подвале — 178,8 кв. м (5,51 млн рублей). Для памятника утверждено охранное обязательство.

Также реализуются два помещения в «Доме И.Е. Вялова» на улице Рождественской, 42. Объект также имеет статус памятника регионального значения. На торги выставлены помещение площадью 347,5 кв. м на третьем этаже (10,68 млн рублей) и помещение площадью 612,5 кв. м на первом и втором этажах (16,19 млн рублей). В отношении здания также действует охранное обязательство.

Кроме того, мэрия планирует приватизировать еще три нежилых помещения, не относящихся к объектам культурного наследия. В подвале дома на улице Норильской, 14 продается помещение площадью 6,3 кв. м с начальной ценой 382,4 тысячи рублей. В подвале дома на улице Юпитерской, 5 — помещение площадью 29,9 кв. м стоимостью 1,36 млн рублей. Также на торги выставлен еще один муниципальный объект (указать при необходимости).

Продажа пройдет в форме электронного аукциона с открытой подачей предложений о цене.

Ранее сообщалось, что охранные зоны для шести ОКН установили в Нижегородской области.