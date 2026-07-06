Не более 40 литров бензина в одни руки будут продавать нижегородцам

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В Нижегородской области ввели лимит на отпуск бензина — не более 40 литров в одни руки. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам оперштаба по ситуации с топливом в регионе.
Ограничение уже начало действовать на заправках «Лукойла», отметил глава Нижегородской области.
При этом на АЗС «Газпромнефти» разрешили отпуск лимитированного объема топлива в канистры для водного транспорта и средств механизации. Ранее аналогичное решение приняла «Татнефть».
Также сообщалось, что в Нижегородской области протестируют отпуск бензина по QR-кодам.
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