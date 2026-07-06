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Экономика

Нижегородские предприниматели высоко оценили деятельность Корпорации развития

06 июля 2026 14:59 Экономика
Нижегородские предприниматели высоко оценили деятельность Корпорации развития

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди инвесторов по оценке уровня удовлетворенности качеством работы агентства развития, цифровых сервисов для бизнеса и соблюдения положений региональной инвестиционной декларации. Общее число респондентов — более 50 человек.

Деятельность Корпорации развития бизнес оценивал по восьми критериям. Это информирование о существующих мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и местными органами власти, содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта, взаимодействие с инвесторами в режиме «одного окна», помощь во взаимодействии с финансовыми организациями, уровень квалификации сотрудников Корпорации, содействие в получении доступа к инфраструктуре и помощь во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. По результатам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 4,95 балла из 5-ти возможных.

Опрос по оценке соблюдения положений региональной инвестиционной декларации включает в себя следующие показатели: улучшение инвестиционного климата, процесс получения мер поддержки и подключения к инфраструктуре. По итогам опроса коэффициент удовлетворенности составил 5 баллов из 5-ти возможных. Во втором полугодии 2025 года этот показатель составлял 4,99 балла.

Функционал инвестиционный карты Нижегородской области предприниматели, как и в I квартале 2026 года, оценили на 5 баллов из 5-ти возможных. Опрошенные оценили сервис по следующим пунктам: доступность при поиске в интернете, удобство использования, достоверность данных, полезность в процессе запуска и подготовки инвестпроекта, актуальность и полезность размещенной информации.

Качество инвестиционного портала Нижегородской области предприниматели оценили на 1,98 балла из 2-х возможных. В первом полугодии 2025 года этот показатель составлял 1,93 балла. Инвесторы оценивали удобство пользования порталом, информационное наполнение сервиса, а также возможность электронного формата взаимодействия бизнеса с агентством развития.

«Объективная „обратная связь“ — основа для улучшения цифровых сервисов и нашего взаимодействия с инвесторами. Регулярные опросы позволяют выявить аспекты, требующие дальнейшей доработки. Мы находимся в постоянном поиске новых решений, несмотря на высокие оценки от бизнеса», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Напомним, с 2025 года деятельность по поддержке инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
Корпорация развития Нацпроект
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