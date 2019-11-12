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Политика

"Для будущих успехов партии власти необходимо сочетание гибкости и твердой позиции при принятии решений", - Вадим Булавинов

14 ноября 2019 17:04  [68] Политика

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов прокомментировал итоги конференции Нижегородского регионального отделения "Единой России" 14 ноября 2019 года.

"Проведение конференции регионального отделения Партии - это не просто традиционное событие, проходящее в конце года. Нам действительно было, что обсудить, нужно было принять судьбоносные решения", - отметил Вадим Булавинов.

"Для губернатора Глеба Никитина совмещение свой должности с партийной работой – это вызов, который ставит перед ним новые задачи, несет в себе дополнительную ответственность. Но эти изменения были необходимы для того, чтобы в дальнейшем справляться с теми обязательствами, которые партия имеет перед жителями региона. Нижегородская область участвует в большинстве госпрограмм, активно реализует национальные проекты и для будущих успехов партии власти необходимо сочетание гибкости и твердой позиции при принятии решений", - подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее, Денис Москвин подвел итоги работы "Единой России" в Нижегородской области, а избранный Глеб Никитин выступил с докладом на конференции.

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