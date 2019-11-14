"Губернатор абсолютно обоснованно требует полной отдачи от каждого муниципалитета", - Андрей Дранишников Политика

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников прокомментировал поручение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по оценке исполнения национальных проектов в 2019 году.



"Я поддерживаю инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по выставлению оценок руководителям разных уровней по реализации национальных проектов. Ранее об этом уже говорил руководитель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который предупредил о более жестких мерах за невыполнение сроков реализации национальных проектов.

Губернатор абсолютно обоснованно требует полной отдачи от каждого муниципалитета по исполнению четко поставленных задач. Нижегородский регион получает существенные федеральные средства, поэтому просто необходимо показывать хорошие результаты по выполнению национальных проектов.

Сейчас не хотелось бы ставить какие-либо промежуточные оценки, необходимо дождаться результатов. По их итогам, мы, как депутаты, сможем высказать свое мнение. Конечную оценку по исполнению национальных проектов будет давать высшее руководство области, руководитель НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин", - сказал Андрей Дранишников.