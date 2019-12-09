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Политика

Нового руководителя СУ СК по Нижегородской области представили Глебу Никитину

17 декабря 2019 10:18  [75] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с новым руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Айратом Ахметшином.

"Нижегородская область – центр Приволжского федерального округа и это накладывает серьезную ответственность. Мы очень рассчитываем на то, что ваш опыт и знания помогут в борьбе с преступностью по всем направлениям. У нас сложились конструктивное взаимодействие с прошлым руководителем регионального управления. Следственный комитет показывал хорошие результаты и выдвигал интересные предложения, например, направлять средства, полученные в бюджет после вынесения приговоров, на покупку жилья детям-сиротам. Я думаю, у нас немало еще направлений, где можно придумать подобные нестандартные решения", - сказал губернатор.

"Я рад своему назначению и прекрасно понимаю масштаб ответственности. Нижний Новгород для меня, прежде всего, центр Приволжского округа, крупный регион с сильной экономикой. Я нацелен на конструктивное взаимодействие с правительством Нижегородской области. Думаю, что у нас все получится", - сказал Айрат Ахметшин.

Напомним, в начале декабря этого года произошла ротация кадров: экс-руководитель управления по Нижегородской области, полковник юстиции Андрей Виноградов назначен главой управления по Кировской области, руководитель которого - Айрат Ахметшин перешел на работу в Нижегородскую область.

Назначения состоялись в соответствие с указом президента РФ от 6 декабря 2019 года.

Айрат Ахметшин являлся руководителем СУ СК по Кировской области с 2017 года. До этого был заместителем руководителя СУ СК по Республике Татарстан.

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