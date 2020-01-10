Купель на Парковом озере в ночь на Крещение создавать не будут, купание организуют с берега Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Купель на Парковом озере в ночь на Крещение создавать не будут, купание организуют с берега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сормовского района Нижнего Новгорода.

В пресс-службе пояснили, что такое решение принято для безопасности граждан. Дело в том, что сейчас на Парковом озере толщина льда составляет 12 см, а это ниже минимально допустимой нормы.

Для желающих окунуться вход в водоем организуют с берега, по деревянным трапам. Напомним, что в Сормовском районе санкционированным местом для купания в Крещенскую ночь является Парковое озеро на территории стадиона "Труд" (бульвар Юбилейный, 30).

Напомним, в ночь с 18 на 19 января 2020 года в Нижнем Новгороде будет открыто семь купелей для крещенских купаний.

Центральной станет купель на Гребном канале (напротив Парка Победы). Также крещенские купания будут проходить на первом парковом озере (ул. Героя Смирнова), пляже озера "Мещерское" (напротив дома 11 по Мещерскому бульвару), пляже "Березовая роща" (микрорайон Сортировочный), Силикатном озере (за зданием на пр. Ленина, 27), II озере на Щелоковском хуторе и Парковом озере.

Обряд освящения воды начнется в 23:00, искупаться можно будет до 05:00. Всю ночь в местах массовых купаний будут дежурить сотрудники полиции, бригады спасателей и скорой помощи.

Место для купания на Гребном канале будет оборудовано деревянными лестницами с поручнями и деревянным настилом. Вокруг проруби выставят ограждения.

На площадке установят обогреваемые женскую и мужскую раздевалки, биотуалеты и мусорные контейнеры. Также там будет работать точка питания, желающих угостят бесплатным горячим чаем.