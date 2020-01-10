Нижегородцы предлагают восстановить в парке Пушкина дендрарий и фонтан Общество

Фото: Архивное фото Института развития городской среды

Нижегородцы в ходе общественных обсуждений второй очереди благоустройства парка Пушкина внесли ряд предложений, которые власти в 2020 году предусмотрят при реконструкции парковой зоны. Об этом сообщает Институт Урбанистики НН.

В частности, поступило предложение обустроить экологические тропы, вернуть редкие породы деревьев, восстановить дендрарий.

Также жители попросили сохранить в парке деревья и развесить кормушки для птиц, которых в парке большое количество. Прозвучали предложения восстановить фонтан и деревянную сцену для уличных концертов.

В июле 2019 года сообщалось, что благоустройство парка Пушкина завершится в 2020 году.

Ранее Институт развития городской среды Нижегородской области опубликовал концепцию благоустройства этого парка, которая предусматривала функциональные зоны пушкинской тематики: "Странник", "Герой" и "Поэт". Сегодня об этой концепции в пресс-службе не упомянули.