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Общество

Нижегородцы предлагают восстановить в парке Пушкина дендрарий и фонтан

20 января 2020 15:54  [110] Общество

Фото: Архивное фото Института развития городской среды

Нижегородцы в ходе общественных обсуждений второй очереди благоустройства парка Пушкина внесли ряд предложений, которые власти в 2020 году предусмотрят при реконструкции парковой зоны. Об этом сообщает Институт Урбанистики НН.

В частности, поступило предложение обустроить экологические тропы, вернуть редкие породы деревьев, восстановить дендрарий.

Также жители попросили сохранить в парке деревья и развесить кормушки для птиц, которых в парке большое количество. Прозвучали предложения восстановить фонтан и деревянную сцену для уличных концертов.

В июле 2019 года сообщалось, что благоустройство парка Пушкина завершится в 2020 году.

Ранее Институт развития городской среды Нижегородской области опубликовал концепцию благоустройства этого парка, которая предусматривала функциональные зоны пушкинской тематики: "Странник", "Герой" и "Поэт". Сегодня об этой концепции в пресс-службе не упомянули.

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