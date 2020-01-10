Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло под Балахной (ФОТО) Происшествия

Место ДТП Фото: ГУ МВД

Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло 20 января у деревни Трестьяны в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Из шести пострадавших пятерым потребовалась госпитализация. В ведомстве уточнили, что погибших в ДТП нет.

Авария с иномаркой и микроавтобусом произошла около 17:30. Как пояснили в МВД, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.



В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.