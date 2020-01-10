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Происшествия

Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло под Балахной (ФОТО)

20 января 2020 20:29  [1100] Происшествия
Место ДТП

Место ДТП

Фото: ГУ МВД

Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло 20 января у деревни Трестьяны в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Из шести пострадавших пятерым потребовалась госпитализация. В ведомстве уточнили, что погибших в ДТП нет.

Авария с иномаркой и микроавтобусом произошла около 17:30. Как пояснили в МВД, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

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Теги:
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