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Лес, ночь, деменция: волонтеры рассказали о поисках пожилой нижегородки

21 июня 2026 17:09 Происшествия
Лес, ночь, деменция: волонтеры рассказали о поисках пожилой нижегородки

Фото: поисково-спасательный центр «Рысь»

Волонтеры нашли пожилую женщину с деменцией, которая в одиночестве ушла в лес в Сокольском округе. Подобности в социальных сетях рассказали представители поисково-спасательного центра «Рысь».

Сообщение о пропаже поступило в воскресенье вечером. Родственники сообщили, что их бабушка ушла в лес, взяв с собой мобильный телефон. К работе незамедлительно подключились оператор линии направления связи и инфорг. Первый пытался поддерживать контакт с пропавшей, второй уточнял обстоятельства у родных.

С первых разговоров стало ясно, что поиск будет непростым: женщина страдает деменцией. В телефонных беседах она рассказывала, что собирает ягоды и видит перед собой стога сена, хотя ни ягод, ни сенокоса в этой местности сейчас. Добровольцам приходилось по крупицам отделять реальные ориентиры от искаженного восприятия пенсионерки.

На месте работали пять экипажей отряда. Открытые участки дополнительно обследовали с помощью дрона с тепловизионной камерой. Однако по предполагаемому маршруту, о котором говорила женщина, следов обнаружить не удалось.

К четырем часам утра, учитывая общую усталость и необходимость возвращаться к работе, экипажи свернули поиск. Связаться с пенсионеркой в тот момент не удалось — она не отвечала на звонки. По дороге домой добровольцы переслушивали записи разговоров, анализируя возможные зацепки.

Последняя попытка дозвониться оказалась успешной: женщина ответила и смогла описать дорогу, знакомую поисковикам по предыдущим выездам. Экипажи развернулись и вернулись в район поиска.

Пенсионерка отказалась оставаться на месте и решила идти самостоятельно, что увеличивало риск вновь потерять ее из виду. Тем не менее добровольцам удалось не разминуться с ней на дороге. Женщина была замерзшей, промокшей и сильно искусанной насекомыми. Вскоре она была передана родственникам.

Ну, а дальше — счастливая встреча с родственниками, слезы и объятия. Бабушка найдена в том числе благодаря активным и правильным действиям членов ее семьи. Берегите ваших близких! Будьте всегда рядом и вовремя зовите на помощь! — призвали волонтеры.

Ранее мы сообщали о том, что 163 человека пропали в Нижегородской области за месяц.

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Теги:
Волонтеры пропавшие Сокольский г.о.
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