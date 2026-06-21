Мотоциклист сбил 71-летнюю женщину в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области

ДТП с участием мототранспорта случилось в Приокском районе 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла примерно в 11:50 на улице Ларина. 39-летний мужчина за рулем мотоцикла Honda сбил 71-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП травмы получили оба участника аварии. Каретой скорой помощи пострадавших госпитализировали в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Обстоятельства происшествия уточняются.

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