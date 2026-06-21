Восемь лет «строгача» получил нижегородец за жестокое убийство женщины на улице Происшествия

Фото: пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области

Суд признал 25-летнего жителя Богородска в зверском убийстве женщины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Трагедия произошла в начале декабря прошлого года на улице Чернышевского. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной и нанес ей множественные удары тупым предметом по голове и туловищу. После этого он повалил свою жертву на землю и задушил.

Сразу после совершенного убийства молодой человек явился в отдел полиции с повинной. Во время судебного заседания он полностью признал вину, раскаялся, принес извинения родным погибшей и оплатил расходы на погребение.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине избрали наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскали 3,8 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу семьи убитой. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее мы сообщали о том, что жителя Балахны, безжалостно убившего жену и полуторагодовалую дочь, отправили на принудительное лечение.