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Политика

"Даже после войны город продолжал сохранять свой статус крупнейшего оборонного центра страны", - Евгений Семёнов

21 января 2020 12:41  [161] Политика

"То, что наш город был центром обороны — хорошо всем известно. Это факт истории, в котором никто не сомневается", – заявил политолог, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов, комментируя возможность присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

"На мой взгляд, новейшая история была не совсем справедлива к Нижнему Новгороду. Ведь даже после войны город продолжал сохранять свой статус как крупнейший оборонный центр страны, и именно поэтому он долгое время был закрытым городом. Это дополнительно подтверждает, что город Горький - Нижний Новгород внёс в дело защиты Родины, в дело Победы огромный вклад. И если сегодня появилась такая возможность — сказать горьковчанам и нижегородцам слова благодарности за этот вклад, то мы, сегодняшнее поколение людей, живущих в этом городе, должны сделать всё, чтобы эти слова были произнесены. И произнесены на самом высоком уровне — на уровне государства. Это — вопрос справедливости. Когда история несправедлива по отношению к человеку, к городу, к стране, к нации, из этого ничего хорошего не получается. А когда справедливость торжествует, когда заслуженные люди, города, события и страны получают свое должное признание, это всегда становится мощным импульсом для дальнейшего развития", - считает политолог.

Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность (согласно законопроекту, который президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы 14 декабря 2019 года).

Напомним, в 2016 году городские и областные власти направляли ходатайства о присвоении Нижнему Новгороду звания "Город воинской славы", но в итоге звание присвоено не было.

"Город воинской славы" - почетное звание Российской Федерации, которое присваивается отдельным городам страны за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В городе, удостоенном звания "Город воинской славы", устанавливается стела с изображением герба города.

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