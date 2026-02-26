Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Политика

Президент наградил замгубернатора Берковича почетной грамотой

26 февраля 2026 16:44 Политика
Президент наградил замгубернатора Берковича почетной грамотой

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович удостоен Почетной грамоты президента Российской Федерации. Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Как сообщил замглавы региона в своем телеграм-канале, грамоту ему передал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко.

Комментируя событие, Олег Беркович отметил, что для него это "большая честь".  

"Воспринимаю это как высокую оценку нашей общей командной работы и как дополнительную ответственность", - написал он, поблагодарил за доверие. 

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева орденом Дружбы, а председателя комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимира Беспалова и руководителя аппарата ЗСНО Максима Реброва - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.  

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных