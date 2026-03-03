Запущено народное голосование III Всероссийской премии "Служение" Политика

2 марта стартовало народное голосование III Всероссийской муниципальной премии "Служение". По итогам экспертного отбора в финал вышли 110 проектов — по десять в каждой из 11 номинаций. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента РФ.

Сопредседатель ассоциации и член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что формирование топ-110 стало значимым этапом премии и продемонстрировало широкий спектр муниципальных инициатив.

По ее словам, в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — более 63 тысяч. Каждая из них отражает стремление служить людям. В числе финалистов — проекты в самых разных направлениях: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и укрепления межнационального согласия.

Гусева отметила, что теперь у жителей страны есть возможность поддержать тех, кто вносит вклад в развитие городов и сел.

Наибольшее число заявок поступило в номинациях "Великое наследие для будущих поколений", "Инициатива каждого — общий успех" и "Развитие территории — благополучие жителей".

В номинации "С передовой СВО в муниципалитет" представлен проект председателя Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Кавалер трех орденов Мужества, ветеран боевых действий, участник СВО и первого очного потока программы "Время героев" является автором историко-патриотического проекта "Единство — путь к Победе".

Совместно с музейными специалистами и историками был создан интерактивный экскурсионный маршрут, посвященный нижегородскому ополчению 1612 года, подвигу жителей региона в годы Великой Отечественной войны и участию нижегородцев в СВО.

Маршрут уже прошли 4 300 учащихся восьмых классов, экскурсии провели 300 учителей истории. В Нижнем Новгороде также состоялись два школьных конкурса. Проект планируется распространить на территорию всей области.

Народное голосование продлится до 6 апреля на портале "Госуслуги" при наличии подтвержденной учетной записи. В каждой номинации можно выбрать один проект.

Лауреатов и победителей определит Наблюдательный совет в апреле. Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года в рамках форума "Малая Родина — сила России".

Премия "Служение" проводится по поручению президента Владимира Путина. Ее задача — объединение муниципального сообщества страны и повышение престижа муниципальной службы.