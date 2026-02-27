Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Горин вновь избран председателем Общественной палаты города. Об этом сообщили в нижегородской мэрии.

На первом заседании палаты депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Горина на пост председателя.

"Общественная палата подобна индикатору, показывающему настроения и потребности общества. Наша миссия — развиваться дальше, ставить новые цели и задачи, учитывая потребности города и его жителей. Мы столкнемся с множеством вызовов, таких как безопасность, социальное благополучие, экология, образование и культура. Особенное внимание уделим поддержке участников специальной военной операции, их семей и детей", — сказал в своем выступлении Горин.

Сергей Горин уже руководил Общественной палатой с 2022 года. Ранее он занимал посты директора департамента культуры, спорта и молодежной политики, министра культуры региона и депутата городской Думы.

Его заместителями избрали Екатерину Лебедеву, Алексея Беляева и Романа Пермякова.

Мэр Юрий Шалабаев поблагодарил членов палаты за активную гражданскую позицию и пожелал успеха в совместной работе. "Ваш вклад важен для благополучия нашего города. Надеюсь, что ваша деятельность принесёт ощутимые плоды для всех жителей Нижнего Новгорода", —подчеркнул градоначальник.

