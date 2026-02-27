Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Политика
27 февраля 2026 16:23
Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода
26 февраля 2026 17:34
Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за народную программу и системную поддержку правительства
26 февраля 2026 16:44
Президент наградил замгубернатора Берковича почетной грамотой
26 февраля 2026 14:59
Евгений Люлин рассчитывает, что закон о борщевике закроет лазейки для нерадивых землевладельцев
26 февраля 2026 14:49
Депутаты ЗСНО утвердили список кандидатов, удостоенных медали "За поддержку СВО"
26 февраля 2026 14:11
В Нижнем Новгороде обсудили предложения в Народную программу "ЕР" в части развития спорта и культуры
26 февраля 2026 11:10
Люлин назвал назначение Краснова непростым, но самым верным решением
26 февраля 2026 10:47
Дмитрий Краснов стал новым сенатором от Нижегородской области
25 февраля 2026 15:59
Корректировку бюджета и новую награду утвердили депутаты нижегородской Думы
25 февраля 2026 12:37
В Нижнем Новгороде прошла отчетная встреча фракции "Единой России"
Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода

27 февраля 2026 16:23
Сергей Горин снова возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Горин вновь избран председателем Общественной палаты города. Об этом сообщили в нижегородской мэрии.

На первом заседании палаты депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Горина на пост председателя.

"Общественная палата подобна индикатору, показывающему настроения и потребности общества. Наша миссия — развиваться дальше, ставить новые цели и задачи, учитывая потребности города и его жителей. Мы столкнемся с множеством вызовов, таких как безопасность, социальное благополучие, экология, образование и культура. Особенное внимание уделим поддержке участников специальной военной операции, их семей и детей", — сказал в своем выступлении Горин.

Сергей Горин уже руководил Общественной палатой с 2022 года. Ранее он занимал посты директора департамента культуры, спорта и молодежной политики, министра культуры региона и депутата городской Думы.

Его заместителями избрали Екатерину Лебедеву, Алексея Беляева и Романа Пермякова.

Мэр Юрий Шалабаев поблагодарил членов палаты за активную гражданскую позицию и пожелал успеха в совместной работе. "Ваш вклад важен для благополучия нашего города. Надеюсь, что ваша деятельность принесёт ощутимые плоды для всех жителей Нижнего Новгорода", —подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось, что нижегородское Заксобрание утвердило Дмитрия Краснова сенатором от региона в Совет Федерации.

