Более 200 протоколов за несвоевременную уборку снега составлено на нижегородские ДУКи и ТСЖ, несмотря на рекордно теплый январь Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 200 протоколов за несвоевременную уборку снега составлено на нижегородские ДУКи и ТСЖ. Об этом сообщила заместитель директора МКУ "Административно-техническая инспекция по благоустройству города Нижнего Новгорода" Оксана Широкова.

Она отметила, что по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова инспекторы АТИ ежедневно проверяют, как чистят тротуары и улицы города. Сегодня, 21 января 2020 года, инспекция выявила нарушения по несвоевременной уборке снега во дворах Нижегородского района.

"Во дворе дома 24 по улице Большой Покровской мы фиксируем, что под выпавшим снегом ещё остался старый лед, который не был убран. Это можно заметить возле каждого подъезда. Здесь живут люди пожилого возраста, и есть опасность, что человек поскользнется. Чтобы этого не допускать, домоуправляющие компании должны наводить порядок своевременно",- отметил начальник нижегородского отдела административно технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Владимир Сяба.

Депутаты Гордумы тоже недовольны сложившейся ситуацией и считают, что реагенты на дорогах Нижнего Новгорода используются неэффективно. При этом, осадков было крайне мало для зимы, и Нижний Новгород установил почти 100-летний рекорд по теплой погоде в январе 2020 года. Например, 18 января погода в Нижнем Новгороде была на 2,3 градуса выше, чем за столетнюю историю города. Предыдущий рекорд +2,2 градуса фиксировался в 1931 году.

Ранее сообщалось, что по инициативе Владимира Панова с 1 января 2020 года в Нижнем Новгороде в два раза увеличились штрафы за несвоевременную уборку территорий от снега и наледи, до 40 тысяч рублей.